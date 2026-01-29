Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5 миллиона рублей

В 2025 году Honda показала новый прототип, получивший название Super-One. Автомобиль представлял собой компактный хэтчбек, работающий на электричестве.

Ожидается, что у этой модели появится серийное воплощение, продажи которого начнутся уже в первом квартале этого года. Согласно последним новостям, пришедшим из Японии, на местном рынке прием заказов на батарейную 5-дверку с ретро-дизайном начнется уже в апреле, а официальные продажи стартуют в мае.

Super-One, который будут предлагать на европейском рынке под именем Super-N, представляет собой оспортивленный вариант электрического хэтчбека N-One e:.

Машина должна получить расширенные колесные арки, переделанный передний бампер, а также вертикальные воздухозаборники с обеих сторон и 15-дюймовые многоспицевые колесные диски, за которыми будут скрываться красные тормозные суппорты. Сзади установят небольшой спойлер, который придаст этой «электричке» с ретро-мотивами нотки спортивности.

В салоне серийного Super-One/Super-N ждут сидений, обитых материалом, который напоминает замшу, 2-спицевый руль, небольшого планшетного дисплея мультимедийной системы, цифровой комбинации приборов и простой климатической системы.

Honda пока держит информацию о силовой установке Super-One в секрете, но известно, что она будет оснащена специально разработанным режимом Boost, обеспечивающим увеличенную мощность.

Также машине достанется имитация переключения передач и активная система управления звуком, который будет имитировать звуки ДВС и выхлопной системы.

Сколько будет стоить новый электромобиль Honda подтвержденной информации нет, но, по слухам, цена на эту модель может составить порядка 5 миллионов иен (около 2,5-миллионов рублей по нынешнему курсу).