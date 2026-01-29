ДомойАвтоновости сегодняHonda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5 миллиона рублей

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5 миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Компактный электрический хэтчбек Super-One/Super-N готовится к старту продаж

260129 30775 2 tbTkY 1

В 2025 году Honda показала новый прототип, получивший название Super-One. Автомобиль представлял собой компактный хэтчбек, работающий на электричестве.

Ожидается, что у этой модели появится серийное воплощение, продажи которого начнутся уже в первом квартале этого года. Согласно последним новостям, пришедшим из Японии, на местном рынке прием заказов на батарейную 5-дверку с ретро-дизайном начнется уже в апреле, а официальные продажи стартуют в мае.

Super-One, который будут предлагать на европейском рынке под именем Super-N, представляет собой оспортивленный вариант электрического хэтчбека N-One e:. 

260129 30775 3 OmUt3 1

Машина должна получить расширенные колесные арки, переделанный передний бампер, а также вертикальные воздухозаборники с обеих сторон и 15-дюймовые многоспицевые колесные диски, за которыми будут скрываться красные тормозные суппорты. Сзади установят небольшой спойлер, который придаст этой «электричке» с ретро-мотивами нотки спортивности.

260129 30775 4 bafwi 1

В салоне серийного Super-One/Super-N ждут сидений, обитых материалом, который напоминает замшу, 2-спицевый руль, небольшого планшетного дисплея мультимедийной системы, цифровой комбинации приборов и простой климатической системы. 

260129 30775 5 Hxsjv 1

Honda пока держит информацию о силовой установке Super-One в секрете, но известно, что она будет оснащена специально разработанным режимом Boost, обеспечивающим увеличенную мощность.

Также машине достанется имитация переключения передач и активная система управления звуком, который будет имитировать звуки ДВС и выхлопной системы. 

Сколько будет стоить новый электромобиль Honda подтвержденной информации нет, но, по слухам, цена на эту модель может составить порядка 5 миллионов иен (около 2,5-миллионов рублей по нынешнему курсу).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+