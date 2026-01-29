Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Кроссовер Santa Fe в актуальной для себя пятой по счету генерации входит в линейку моделей корейского автопроизводителя Hyundai с 2023 года. В этом поколении семейный «паркетник» сильно поменялся внешне, обретя дизайн, напоминающий по многим визуальным решениям Land Rover.

За последние три года он подвергся критике со стороны автовладельцев, в особенности за свои странные «низкие» задние фонари с «начинкой» в виде букв «H», которые многие сравнивали с гантелями, другие даже косточками для собак.

В грядущем рестайлинге Santa Fe должен преобразить не только свою переднюю часть кузова, но и корму, где, по слухам, будет реализовано совершенно новое оформление задней светотехники.

Слева – корма актуального Hyundai Santa Fe, справа – рендер обновленного кроссовера

Дизайнеры независимой студии «NYMammoth» полагают, что задние фонари нового «Санта Фе» получат новую конструкцию, состоящую из узких вертикальных блоков с «начинкой» в виде пикселей, а также горизонтальной полосы. В совокупности эти кластеры будут образовывать большую светящуюся букву «H».

Аналогичная переделка светотехники ждет и переднюю часть кузова кроссовера, помимо которой автомобиль обзаведется другим бампером.

Рендер рестайлингового Hyundai Santa Fe

С модернизацией изменения произойдут в том числе внутри машины, где обещает дебютировать новейшая информационно-развлекательная система Pleos.

Глобальных новшеств в агрегатной части не ожидается. Кроссовер продолжат комплектовать актуальными моторами, а также расширят этот список последовательной бензиново-электрической системой.

Презентация нового Santa Fe запланирована на этот год.