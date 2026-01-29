ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Рестайлинговый Hyundai Santa Fe удивит другой кормой

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Продемонстрированы потенциальные изменения в дизайне задней части обновленного семейного кроссовера «Хендэ»

thumb 5469984b9f2a177b2b410763767db453 1769652996 0575 950x493 1

Кроссовер Santa Fe в актуальной для себя пятой по счету генерации входит в линейку моделей корейского автопроизводителя Hyundai с 2023 года. В этом поколении семейный «паркетник» сильно поменялся внешне, обретя дизайн, напоминающий по многим визуальным решениям Land Rover. 

За последние три года он подвергся критике со стороны автовладельцев, в особенности за свои странные «низкие» задние фонари с «начинкой» в виде букв «H», которые многие сравнивали с гантелями, другие даже косточками для собак. 

В грядущем рестайлинге Santa Fe должен преобразить не только свою переднюю часть кузова, но и корму, где, по слухам, будет реализовано совершенно новое оформление задней светотехники.

5469984b9f2a177b2b410763767db453 1769652996 9353 1
Слева – корма актуального Hyundai Santa Fe, справа – рендер обновленного кроссовера

Дизайнеры независимой студии «NYMammoth» полагают, что задние фонари нового «Санта Фе» получат новую конструкцию, состоящую из узких вертикальных блоков с «начинкой» в виде пикселей, а также горизонтальной полосы. В совокупности эти кластеры будут образовывать большую светящуюся букву «H».

Аналогичная переделка светотехники ждет и переднюю часть кузова кроссовера, помимо которой автомобиль обзаведется другим бампером. 

5469984b9f2a177b2b410763767db453 1769652997 7284 1
Рендер рестайлингового Hyundai Santa Fe

С модернизацией изменения произойдут в том числе внутри машины, где обещает дебютировать новейшая информационно-развлекательная система Pleos. 

Глобальных новшеств в агрегатной части не ожидается. Кроссовер продолжат комплектовать актуальными моторами, а также расширят этот список последовательной бензиново-электрической системой. 

Презентация нового Santa Fe запланирована на этот год.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

В России возобновлены продажи «кофейного» кроссовера Opel 

Honda разработала маленький ретро-кар на батарейках за 2,5...

Хардкорный грузовик MAN стал премиальным домом на колесах...

Кроссовер Hyundai, который хорошо знают в России, обкатывают...

Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Самый продаваемый седан Toyota показали в серийном обличии:...

В Японии с нетерпением ждут выхода нового Toyota...

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+