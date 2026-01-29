Владельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

ДомойАвтоновости сегодняВладельцы Ferrari не заряжают свои подключаемые гибридные суперкары

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Согласно статистике, обладатели PHEV-суперкаров «Феррари» продолжают полагаться на ДВС, а не на электромоторы

Покупатели автомобилей Ferrari вряд ли читают руководства по эксплуатации своих машин. По крайней мере только с этим можно связать тот факт, что владельцы подключаемых гибридов итальянской компании не утруждают себя зарядкой своих электрифицированных спортивных машин. 

Информация о том, что обладатели PHEV-суперкаров Ferrari не заряжают их от розетки несмотря на такую возможность, появилась на презентации модели 849 Testarossa в начале этого месяца в Испании. Ей поделились сами представители «Феррари», сославшись на статистику.

Утверждается, что большинство владельцев подключаемых гибридов Ferrari используют их исключительно как простые гибриды, полагаясь на двигатель внутреннего сгорания и рекуперативное торможение для зарядки электрических компонентов силовой установки.

Полную зарядку автомобилей они производят в редких случаях и только во время их длительного хранения. 

Что интересно, владельцы подключаемых гибридов Ferrari сознательно отказываются от преимуществ электрического довеска PHEV и дополнительной мощности, предпочитая, чтобы двигатель внутреннего сгорания в их машинах работал постоянно. 

Для полноценного использования специальных динамических режимов многим подключаемым гибридным Ferrari требуется полная зарядка, которую не может обеспечить пополнение батарей от системы рекуперации кинетической энергии при торможениях.

Фото:Ferrari

