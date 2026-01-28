Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

В середине января этого года Toyota показала обновленную версию своего бизнес-минивэна Hiace. Машина улучшилась с точки зрения качества и безопасности, а также расширила свое оснащение.

Стоимость автомобилей уже объявлена. В Японии за них собирались просить от 2 миллионов 860 тысяч до 4 миллионов 640 тысяч иен (1,4 – 2,3-миллиона рублей).

Официальный запуск новых Toyota Hiace на родине был запланирован на 2 февраля, но анонс реформенной машины привлек такое большое количество заказов, что некоторые дилеры были вынуждены приостановить прием заявок на эту модель.

На данный момент время ожидания машин в отдельных городах «Страны восходящего солнца» может превышать шесть месяцев, пишут японские СМИ.

Напомним, модернизированный Toyota Hiace отличился небольшими изменениями в экстерьере, в том числе новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, придающими машине более футуристичный вид.

В базовую комплектацию минивэна вошла 7-дюймовая цифровая комбинация приборов и 8-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а в некоторых версиях появились сиденья с подогревом.

Система безопасности Toyota Safery Sense была также модернизирована, приобретя новые функции вроде технологии распознавания дорожных знаков и кругового обзора.

Кроме того, для машины одновременно с ее анонсом были предложены комплекты доработок от тюнинг-суббрендов Toyota – Modellista и GR Parts.