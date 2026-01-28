ДомойАвтоновости сегодняЯпонцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

Японцы бросились скупать обновленные бизнес-минивэны Toyota

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Прием заказов на модернизированные вэны Hiace пришлось остановить до официального запуска

ABPLv2bXYe 1

В середине января этого года Toyota показала обновленную версию своего бизнес-минивэна Hiace. Машина улучшилась с точки зрения качества и безопасности, а также расширила свое оснащение.

Стоимость автомобилей уже объявлена. В Японии за них собирались просить от 2 миллионов 860 тысяч до 4 миллионов 640 тысяч иен (1,4 – 2,3-миллиона рублей). 

Официальный запуск новых Toyota Hiace на родине был запланирован на 2 февраля, но анонс реформенной машины привлек такое большое количество заказов, что некоторые дилеры были вынуждены приостановить прием заявок на эту модель. 

iVIU 1

На данный момент время ожидания машин в отдельных городах «Страны восходящего солнца» может превышать шесть месяцев, пишут японские СМИ.

Напомним, модернизированный Toyota Hiace отличился небольшими изменениями в экстерьере, в том числе новыми светодиодными дневными ходовыми огнями, придающими машине более футуристичный вид.

260128 30763 3 X0SFl

В базовую комплектацию минивэна вошла 7-дюймовая цифровая комбинация приборов и 8-дюймовый центральный сенсорный дисплей, а в некоторых версиях появились сиденья с подогревом.

260128 30763 4 Asyyi 1

Система безопасности Toyota Safery Sense была также модернизирована, приобретя новые функции вроде технологии распознавания дорожных знаков и кругового обзора.

Кроме того, для машины одновременно с ее анонсом были предложены комплекты доработок от тюнинг-суббрендов Toyota – Modellista и GR Parts. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

Toyota отзывает 240 тысяч Prius: в них неожиданно...

В десятку самых доступных и качественных автомобилей в...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»:...

Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Renault Megane RS может эволюционировать в агрессивное кросс-купе

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota...

Супермаленький Land Cruiser: Suzuki Jimny превратили в мини-копию...

Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Угоняют пачками: Toyota начала ставить блокиратор руля на...

Раскрыт массовый кроссовер Toyota, который по уровню роскоши...

Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового...

Маленький, да удаленький: грузовичок Toyota, переделанный в микроквартиру...

Корейский оппонент Toyota RAV4 будет удивлять в новом...

Кроссовер Honda HR-V не узнают в новом поколении

Популярный минивэн Nissan «осмелеет» в версии от Dynasty

Бюджетный компактный кроссовер Toyota, который ввозили в Россию,...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+