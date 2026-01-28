ДомойАвтоновости сегодняToyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»: в повестке его финальное...

Toyota остановила прием заказов на RAV4 «для богатых»: в повестке его финальное обновление и новое поколение

Текст: Алиса Шашкова
«Тойота» готовится к последнему фейслифтингу кроссовера Harrier и выходу его нового поколения

Кроссовер Toyota Harrier, считающийся в Японии «премиальной версией RAV4», готовится к масштабной модернизации. Как сообщают местные СМИ, прием заказов на его актуальную версию был прекращен в середине января. 

Сейчас в «Тойоте» работают над финальным фейслифтингом этой модели, намеченной на лето 2026 года, а затем их внимание будет переключено на совершенно новое поколение кроссовера, которое будет продаваться как с ДВС, так и в гибридном и подключаемом гибридном вариантах.

Изменения в обновленном Harrier должны включить в себя ряд внешних доработок и улучшение активной безопасности за счет новых функций автоматической парковки и ассистента движения в пробках. 

Рендер нового поколения Toyota Harrier

Что касается полностью нового поколения, показанного на рендерах в иллюстрациях к этой статье, то его дебют ждут в 2027 году. Предполагается, что дизайн новой генерации Harrier будет местами повторять внешность его родственника RAV4, но общий силуэт машины окажется более похожим на купе.

Длина кузова кроссовера должна составить 4750 мм, ширина 1860 мм, а высота 1640 мм. Колесная база увеличится до 2770 мм, что обеспечит пассажирам сзади заметную прибавку места для ног и багажа. 

Под капотом нового поколения Toyota Harrier, по слухам, будет работать 1,5-литровый турбированный мотор, развивающий мощность около 180 лошадиных сил. В гибридной версии этот показатель увеличится до 230 л.с., а в подключаемой бензиново-электрической модификации вырастет до 315 «сил». 

Фото:Соцсети

