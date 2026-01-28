Новый BMW X5 G65 изменится почти до неузнаваемости

Вседорожник BMW X5 появился в конце 90-х. С того времени этот SUV-бестселлер баварской марки успел добраться до четвертого поколения, которое продается на мировом рынке с 2018 года.

В 2023 году «Икс пятый» был обновлен, а теперь для него готовят совершенно новую генерацию, которая обещает отойти от канонов предшественников как минимум во внешности.

Первые прототипы нового X5 G65 уже выехали на тесты. Взяв их за основу цифровой художник «AutoYa» подготовил серию изображений, демонстрирующих потенциальные перемены в дизайне этого популярного немецкого SUV.

Новый BMW X5 G65 (неофициальный рендер)

Автор рендеров уверен, что в новом поколении X5 переживет кардинальные пертурбации как в экстерьере, так и интерьере.

Оформление кузова машины могут срисовать с концепта Neue Klasse, а это значит, что она получит схожие компактные почкообразные «ноздри», фары со светодиодными росчерками, более сложный по конструкции бампер, а также электронные ручки дверей, установленные на подоконную линию.

Новый BMW X5 G65 (неофициальный рендер)

Стиль интерьера реформенного «Икс пятого», по слухам, будет повторять дизайнерские решения, представленные в новом электрическом «паркетнике» iX3.

Интерьер нового BMW X5 G65 (неофициальный рендер)

Старшему кроссоверу достанется схожий овальный руль, многоугольный экран мультимедийной системы, парящий над передней панелью, а также электронный селектор выбора передач в форме многоугольника и широкоформатная электронная комбинация приборов, утопленная к лобовому стеклу.

С переездом на новую платформу Neue Klasse реформенный BMW X5 должен получить как классические двигатели внутреннего сгорания и гибридные силовые установки, так и полноценные электромоторы. Их мощностные характеристики пока засекречены. Презентовать машину хотят до конца этого года.