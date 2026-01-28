ДомойАвтоновости сегодняМинивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota Alphard, появится в продаже...

Минивэн Nissan, который хочет свергнуть с трона Toyota Alphard, появится в продаже этим летом

Текст: Михаил Романченко
Раскрыты сроки старта реализации в Японии новой генерации Elgrand

В конце октября прошлого года Nissan показал новое поколение своего флагманского минивэна Elgrand. На момент дебюта автомобиль представлял собой предсерийный образец, а значит сроки его выхода в продажу еще не были определены. Накануне японский инсайдерский портал «BestCarWeb» рассказал о том, когда эта модель, которой предстоит навязать конкуренцию Toyota Alphard, появится в продаже.

По данным журналистов, в автосалонах новый Nissan Elgrand появится летом этого года.

Длина машины должна составить без малого 5-метров, а ширина и высота – по 1,9-метра соответственно. Таким образом автомобиль может оказаться даже немного крупнее нынешнего Toyota Alphard.

Новый Elgrand получит футуристичный внешний облик с уникальной радиаторной решеткой, напоминающей ряд квадратных плиток, а также обзаведется фирменными светодиодными фарами. 

Интерьер претерпит значительную эволюцию. Широкая передняя панель с двумя 14,3-дюймовыми дисплеями сможет похвастаться самым высоким уровнем цифровизации среди всех сегодняшних автомобилей Nissan.

А отделка «под дерево», дорогие материалы обивки сидений и 64-цветная подсветка салона позволят конкурировать по уровню роскоши с бестселлером Toyota Alphard практически на равных. 

Главной изюминкой новой генерации Elgrand станет гибридная система e-Power третьего поколения, которая будет соединять в себе 1,5-литровый мотор ZR15DDTe и 4 дополнительных элемента электрификации. Ожидаемый средний расход топлива минивэна с ней составит от 5,9 до 6,2-литров бензина на 100 км. 

Дополнит образ будущего грозного конкурента Alphard интеллектуальная динамическая подвеска, которая подавляет крены и автоматически регулирует демпфирование всех четырех колес в зависимости от дорожных условий.

Цены на автомобиль раскроют ближе к его запуску в продажу в Японии, намеченному на середину этого года.

Фото:Nissan
ИСТОЧНИК:BestCarWeb

