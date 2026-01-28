Volkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

ДомойАвтоновости сегодняVolkswagen Golf девятого поколения показался на первых изображениях

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Опубликованы свежие рендеры новой генерации популярного хэтчбека «Фольксваген»

Осенью прошлого года Volkswagen приступил к первым испытаниям нового, девятого по счету поколения своего популярного хэтчбека Golf. Машина обкатывалась в так называемом «тестовом муле» с оболочкой нынешнего Golf GTE, под кузовом которого скрывалось шасси совершенно новой 5-дверки.

О том, как будет выглядеть реформенный «Гольф», пока можно лишь строить догадки. Свой вариант дизайна машины накануне предложил независимый художник «Burlappcar», полагающий, что этот бестселлер VW изменится почти до неузнаваемости.

«Девятый» Golf, по слухам, будет представлять собой 100-процентный электрокар. С учетом этого обстоятельства у машины с большой долей вероятности не будет традиционной радиаторной решетки, которую заменит специальная черная заглушка.

Рендер нового поколения Volkswagen Golf

Хэтчбеку может достаться более покатый капот, новые узкие и агрессивные фары, а также бампер с необычными многоуровневыми вырезами.

Корму автомобиля на рендерах не показали, но в этой части немецкую 5-дверку, скорее всего, ждет появление более современных и футуристичных фонарей.

Никакой подтвержденной информации о технической стороне нового Volkswagen Golf сейчас нет. Отдельные европейские СМИ утверждают, что руководство компании может пойти на компромисс и предложить эту модель девятого поколения не только с электромоторами, но и с гибридными силовыми установками. Однако их характеристики также пока остаются загадкой. 

Премьера машины должна состояться в 2028 году. 

Фото:Burlappcar

