Корейский оппонент Toyota RAV4 будет удивлять в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Представлены свежие спекулятивные рендеры следующей генерации Hyundai Tucson

Hyundai Tucson пока далеко до лавр его конкурента Toyota RAV4, но корейцы не сдаются и готовят новое поколение этого компактного кроссовера, который должен удивить рядом новшеств.

Официальная премьера реформенного Tucson, по слухам, запланирована на этот год. А пока цифровые дизайнеры строят догадки на тему того, как внешне поменяется эта модель с шагом в пятую по счету генерацию. 

Судя по новым изображениям, выложенным дизайн-студией «NYMammoth», один из самых популярных кроссоверов Hyundai может измениться почти до неузнаваемости.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Реформенному Tucson, по слухам, достанется совершенно новое оформление головной оптики, которая будет состоять из горизонтальных и вертикальных светодиодных линий.

Решетка радиатора станет совсем другой, бамперы будут переделаны на новый лад, а задние фонари кардинальным образом сменят свое расположение и форму. 

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

Перемены затронут даже боковины кузова кроссовера, где может дебютировать слегка иной пластиковый обвес, новые колесные диски и скрытые дверные ручки.

Hyundai Tucson 5 поколения (спекулятивный рендер)

В салоне нового Tucson ждут появления новейшей информационно-развлекательной системы Pleos Connect с большим планшетным дисплеем и голосовым помощником Gleo AI.

Концепция мультимедийной системы на базе ОС Pleos Connect

Ожидается, что в 5-й генерации Hyundai Tucson будет ориентирован на экологичные силовые агрегаты, включая классические гибриды и подключаемые гибриды. Их мощностные характеристики пока не называются. 

Официальная премьера реформенного корейского кроссовера, напрямую конкурирующая с мировым бестселлером Toyota RAV4, состоится в первой половине этого года. 

Фото:NYMammoth

