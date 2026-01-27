Бюджетный компактный кроссовер Toyota, который ввозили в Россию, получит 7-местную версию в новом поколении

На автосалоне в Токио 2020 года Toyota представила новый компакт-кроссовер Raize, а также его брата-двойника Daihatsu Rocky. В 2022 году эта модель начала активно завозиться в Россию по параллельному импорту, поэтому она может быть известна некоторым местным автовладельцам.

Сейчас для этой модели подходит время масштабной модернизации, которая обещает не только серьезные изменения во внешности Raize/Rocky, но и появление в списке его версий семиместной модификации с приставкой Space.

Toyota Raize Space/Daihatsu Rocky Space (спекулятивный рендер)

Накануне в японских СМИ появились первые рендеры удлиненной версии кроссовера, судя по которым автомобиль получит совершенно новый дизайн передней части.

Машине достанется сетчатая решетка радиатора, большая воздухозаборная решетка снизу, вертикальные декоративные панели по бокам, а также более угловатые контуры кузова.

Сзади Raize Space/Rocky Space, по слухам, получит новый дизайн фонарей и черную декоративную полоса.

Toyota Raize Space/Daihatsu Rocky Space (спекулятивный рендер)

В основу следующего поколения этих моделей как в короткой, так и удлиненной модификации, ляжет новейшая платформа DNGA. В 7-местной версии длина машин составит 4395 мм, ширина – 1730 мм, высота – 1700 мм. Расстояние между осями будет равно 2625 мм.

Под капотом машин должна разместиться гибридная система Daihatsu e-Smart Hybrid, включающая в себя 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор в связке с электродвигателем. В качестве альтернативы выступит модификация без электрического довеска с 1-литровым турбомотором.

Ориентировочная цена удлиненного Raize Space/Rocky Space должна составить от 2 до 3 миллионов иен (990 тысяч – 1 миллион 500 тысяч рублей). Премьера машин запланирована на лето 2027 года.