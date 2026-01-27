ДомойАвтоновости сегодняНовый некитайский компакт-кроссовер оценили в России в 2,1 млн рублей

Новый некитайский компакт-кроссовер оценили в России в 2,1 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

На продажу в РФ выставили новый небольшой SUV некитайского производства

nissan magnite front fog lamp 846011

В последние годы российский авторынок заполонили автомобили китайского производства, причем порой это машины именитых брендов, которые также выпускаются на территории КНР. 

На этот раз в РФ прибыл компактный кроссовер, выпуск которого осуществляется не в «Поднебесной», а в Индии. Причем японской компанией Nissan.

Машина носит имя Magnite и представляет собой автомобиль начального уровня длиной менее 4-метров, проще говоря ультрабюджетник.

До осени 2024 года такие «паркетники» собирали в Индии только с правосторонним расположением рулевой колонки, но теперь у них есть экспортный леворульный вариант, который и прибыл в Россию пока в единственном экземпляре.

nissan magnite 01 1594967637 1

Продажей машины занимается частное лицо из Екатеринбурга, утверждающее, что кроссовер в наличии. За него уплачен коммерческий утилизационный сбор и получен ЭПТС. 

Городской кроссовер оборудован стандартным для него литровым бензиновым турбированным мотором (предназначенным для экспортной модификации), отдача которого равна 100 лошадиным силам.

Ассистирует двигателю бесступенчатый «ниссановский» вариатор и безальтернативная система переднего привода.

nissan magnite 8 1

В список оснащения кроссовера Magnite, добравшегося до России, входит мультируль, аудиосистема, кондиционер и ряд других недорогих опций.

Судя по объявлению, опубликованному в известном российском классифайде, продавец хочет выручить с реализации машины 2 миллиона 100 тысяч рублей. 

Фото:Nissan

