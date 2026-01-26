У Ferrari есть печально известный «черный список»: вот как в него попадают люди

Компания Ferrari, как и некоторые другие люксовые автопроизводители, печально известна своим злополучным «черным списком».

Бренд из Маранелло тщательно оберегает свою безупречную репутацию и может заблокировать любого потенциального покупателя, даже если он готов выложить за ее машины баснословные суммы. Причем навсегда.

Черный список – это именно то, что предполагает значение этого выражения. То есть список людей (как правило известных), которым запрещено покупать Ferrari.

Физически итальянская компания не может помешать людям покупать ее машины, поэтому их по-прежнему можно приобрести с рук у частного лица, либо на другое имя. Но сама «Феррари» при нахождении человека в ее черном списке категорически отказывает ему в продаже, особенно своих лимитированных моделей.

Но главный вопрос, который интересует многих, как люди попадают в этот «черный список». Ответ банально прост.

Навлечь на себя гнев Ferrari можно, написав негативный отзыв о бренде или его автомобилях. За прошедшие годы в немилость марки из Маранелло попали несколько автожурналистов.

Другие способы стать «заблокированным» Ferrari – перепродажа ради быстрой наживы, использование машин компании для несанкционированной рекламы или тотальная переделка автомобилей.

Пару знаменитостей убедились в том, что так делать запрещено, на собственном опыте. К примеру, один известный немецкий дизайнер обуви использовал машину Ferrari для своей маркетинговой деятельности, но автопроизводитель подал на него в суд и выиграл дело.

А несколько других известных людей попали в «черный список» за то, что внесли в свои Ferrari безумные тюнинг-изменения.

Как они выяснили впоследствии, оказывается крупные переделки машин итальянского бренда должны быть одобрены головным офисом в Маранелло. Они не получили такого разрешения, а значит автоматически попали в «черный список».