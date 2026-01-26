ДомойАвтоновости сегодняХитовый SUV Toyota удивит сменой имиджа в новом поколении

Хитовый SUV Toyota удивит сменой имиджа в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Показаны первые рендеры новой генерации Corolla Cross

foto click petroleo 2025 09 30T181933.271 2

С момента запуска Toyota Corolla Cross стал настоящим бестселлером мирового авторынка. Компактный японский кроссовер по размерам меньше RAV4 появился на свет в 2020 году и сейчас метит в новое поколение, которое, по слухам, будет представлено в 2027 году.

Вместе с ним машина должна кардинальным образом сменить имидж, а также стать крупнее, мощнее и оснащеннее.

Как пишут японские СМИ, новая генерация Toyota Corolla Cross получит тот же дизайн передней части кузова, что и современные Camry и Prius, выполненный в стиле «молота». Машине должны достаться новые C-образные фонари, решетка радиатора, реализованная в два уровня, новые бамперы, другие задние фонари и перелицованные боковины.

foto click petroleo 2025 09 30T181933.271 1 1
Рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Инсайдеры утверждают, что в новом поколении «Королла Кросс» окажется на 10 мм длиннее и выше предшественника, но колесная база машины останется неизменной.

Интерьер машины будет похож на актуальную генерацию Camry с 12,3-дюймовыми экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, работающими на базе операционной системы Arene OS.

260126 30727 87 X4Jia 1
Интерьер Toyota Camry 2026

В подкапотном пространстве кроссовера разместится новый полуторалитровый бензиновый мотор, разработанный специально для электрификации. Он будет совместим с гибридными системами и удивит более высокой тепловой эффективностью, чем другие, а также большей мощностью и сниженным расходом топлива за счет облегченной и уменьшенной конструкции.

В подключаемой гибридной силовой установке запас хода с ним только на электротяге составит свыше 90 км, а без электрического довеска ДВС будет тратить на каждые 100 километров пути примерно на 10-15% меньше горючего, чем все его аналоги. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

Hyundai Elantra нового поколения покажет себя во всей...

Самый «неубиваемый» современный двигатель Toyota оказался не тем,...

Блогер-автомеханик с 1,6 миллионами подписчиков: гибридные Toyota надежнее...

Новые Honda Accord и Civic показались на реалистичных...

Совершенно новый Kia Seltos оценили в Корее в...

Honda хочет бросить вызов Toyota Harrier и Mazda...

Новейший кроссовер Toyota не хуже RAV4 едет в...

Aletta: еще один мини-автодом на базе малыша Toyota...

Renault Talisman возродили в виде модного кросс-купе с...

Новый Hyundai Tucson удивит «злым» дизайном

Toyota готовит грозного врага для Mitsubishi Delica

Некитайскую иномарку на замену Lada Vesta в России...

Самый «спортивный» вариант нового Nissan Leaf оценили в...

На продажу выставлен Mercedes, которым владел Шумахер

Легенду Lamborghini превратили в ломучий монстр-трак

Один из самых популярных седанов Honda примерил вид...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+