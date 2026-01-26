Хитовый SUV Toyota удивит сменой имиджа в новом поколении

С момента запуска Toyota Corolla Cross стал настоящим бестселлером мирового авторынка. Компактный японский кроссовер по размерам меньше RAV4 появился на свет в 2020 году и сейчас метит в новое поколение, которое, по слухам, будет представлено в 2027 году.

Вместе с ним машина должна кардинальным образом сменить имидж, а также стать крупнее, мощнее и оснащеннее.

Как пишут японские СМИ, новая генерация Toyota Corolla Cross получит тот же дизайн передней части кузова, что и современные Camry и Prius, выполненный в стиле «молота». Машине должны достаться новые C-образные фонари, решетка радиатора, реализованная в два уровня, новые бамперы, другие задние фонари и перелицованные боковины.

Рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Инсайдеры утверждают, что в новом поколении «Королла Кросс» окажется на 10 мм длиннее и выше предшественника, но колесная база машины останется неизменной.

Интерьер машины будет похож на актуальную генерацию Camry с 12,3-дюймовыми экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, работающими на базе операционной системы Arene OS.

Интерьер Toyota Camry 2026

В подкапотном пространстве кроссовера разместится новый полуторалитровый бензиновый мотор, разработанный специально для электрификации. Он будет совместим с гибридными системами и удивит более высокой тепловой эффективностью, чем другие, а также большей мощностью и сниженным расходом топлива за счет облегченной и уменьшенной конструкции.

В подключаемой гибридной силовой установке запас хода с ним только на электротяге составит свыше 90 км, а без электрического довеска ДВС будет тратить на каждые 100 километров пути примерно на 10-15% меньше горючего, чем все его аналоги.