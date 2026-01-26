ДомойАвтоновости сегодняСовершенно новый Kia Seltos оценили в Корее в 1,3 миллиона рублей

Совершенно новый Kia Seltos оценили в Корее в 1,3 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
В Южной Корее начинается прием заказов на «Селтос» 2 поколения

В конце прошлого года состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Kia Seltos. А теперь реформенный «паркетник» постепенно начинают выводить на его основные рынки сбыта.

Одним из них в ближайшее время станет корейский, где прием заказов на машину стартует 27 января. Одновременно с анонсом автомобиля стали известны цены на него на родине. Их озвучили выпуском официального прайс-листа накануне.

Новый Kia Seltos представляет собой полностью переработанный кроссовер по сравнению с тем, что выпускался и продавался в России до 2022 года. Машина поменяла внешность и механическую сторону, а также стала крупнее. 

Габариты составляют 4430 мм в длину, 2690 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а расстояние между осями равно 2690 мм. 

В салоне появился панорамный широкоформатный дисплей, включающий в себя 12,3-дюймовую комбинацию приборов и 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. 

Продавать реформенный «Селтос» в Южной Корее будут с двумя силовыми агрегатами: 1,6-литровым бензиновым турбомотором и 1,6-литровым гибридом. Мощность первого составит 141 лошадиную силу, а второго 193 л.с. соответственно.

Цены на кроссовер на родине будут начинатся от 24 миллионов 770 тысяч южнокорейских вон. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 300 тысяч рублей. 

