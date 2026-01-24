Некитайскую иномарку на замену Lada Vesta в России оценили в 2,2 млн рублей

Сегмент новых седанов B-класса в России сейчас сосредоточен в основном вокруг местной модели Lada Vesta, у которой практически нет альтернатив за те же самые деньги. Однако российской 4-дверке продолжают пытаться составить конкуренцию параллельно импортированные иностранные модели. Недавно их число расширилось предложением от японской компании Suzuki.

Речь идет о 4-дверке Suzuki Ciaz. Такие машины появились в 2014 году, став серийным воплощением концепт-кара Authentics. Сейчас они предлагаются на рынках Индии, Таиланда и Китая, где уверенно занимают свое место среди моделей B-класса.

Suzuki Ciaz 2026

В основе Ciaz лежит платформа известного в России «паркетника» SX4. Его длина равна 4,5-метрам, ширина – 1,7-метрам, а высота 1,5-метрам соответственно. Таким образом седан Suzuki, приехавший в Россию, практически идентичен по габаритам местной Lada Vesta.

Под капотом японской четырехдверки трудится проверенный временем 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, развивающий 105 лошадиных сил. Коробка передач – классический «автомат». Привод машины может быть только передним.

Продающийся в России Suzuki Ciaz завезен по схеме альтернативного импорта в город Томск, где местный дилер предлагает его как виде живого экземпляра, так и под заказ.

Утверждается, что в стране покупки машина стоит 990 тысяч 900 рублей, а все остальные затраты от таможенных сборов до расходов на отправку и доставку, а также оформление эПТС увеличивают этот прайс более, чем вдвое. В итоге после всей калькуляции цена Suzuki Ciaz в России достигает 2 миллионов 205 тысяч 600 рублей.