BMW готовит грозного врага Cadillac Escalade: исполинский вседорожник X9 в повестке

При длине почти 5,2-метра кроссовер BMW X7 нельзя назвать маленьким автомобилем. В следующем году эта модель сменит поколение и станет еще крупнее, но дилеры баварского автопроизводителя хотят чего-то большего.

В идеале им хотелось бы видеть что-то вроде кроссовера X9, предлагающего дополнительное пространство для пассажиров третьего ряда.

Как пишет журнал «BMW Blog», председатель Национального дилерского форума «БМВ» Кирк Кордилл запросил у компании возможность выпуска нового большого SUV, который бы позиционировался выше модели X7.

Рендер нового большого кроссовера BMW X9

По его мнению, такой автомобиль бы привлек покупателей, которые часто отдают свое предпочтение внедорожникам Cadillac Escalade и Lincoln Navigator, а также Infiniti QX80.

Инсайдеры утверждают, что появление по-настоящему большого вседорожника BMW, который могут назвать X9, кажется все более вероятным.

В прошлом году стало известно, что немцы разрабатывают новый вседорожник G74, которая будет представлять собой некую трехрядную модель. Ее запуск запланирован на 2029 год.

Продавать машину собираются с подключаемыми гибридными силовыми установками или электромоторами, а ее мощность составит до 610 «сил» при запасе хода на электротяге до 700 километров.

Считалось, что речь может идти об удлиненном BMW X5, но, не исключено, что таким автомобилем может оказаться как раз новый X9, о котором дилеры так сильно просят баварского автопроизводителя в последние годы.