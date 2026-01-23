ДомойАвтоновости сегодняBMW готовит грозного врага Cadillac Escalade: исполинский вседорожник X9 в повестке

BMW готовит грозного врага Cadillac Escalade: исполинский вседорожник X9 в повестке

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Баварцы могут выпустить новый флагманский SUV

BMW X9 M 2026 1 1

При длине почти 5,2-метра кроссовер BMW X7 нельзя назвать маленьким автомобилем. В следующем году эта модель сменит поколение и станет еще крупнее, но дилеры баварского автопроизводителя хотят чего-то большего.

В идеале им хотелось бы видеть что-то вроде кроссовера X9, предлагающего дополнительное пространство для пассажиров третьего ряда.

Как пишет журнал «BMW Blog», председатель Национального дилерского форума «БМВ» Кирк Кордилл запросил у компании возможность выпуска нового большого SUV, который бы позиционировался выше модели X7.

44 1 1
Рендер нового большого кроссовера BMW X9

По его мнению, такой автомобиль бы привлек покупателей, которые часто отдают свое предпочтение внедорожникам Cadillac Escalade и Lincoln Navigator, а также Infiniti QX80.

Инсайдеры утверждают, что появление по-настоящему большого вседорожника BMW, который могут назвать X9, кажется все более вероятным. 

В прошлом году стало известно, что немцы разрабатывают новый вседорожник G74, которая будет представлять собой некую трехрядную модель. Ее запуск запланирован на 2029 год.

BMW X9 M 2026 2 1
Рендер нового большого кроссовера BMW X9

Продавать машину собираются с подключаемыми гибридными силовыми установками или электромоторами, а ее мощность составит до 610 «сил» при запасе хода на электротяге до 700 километров.

Считалось, что речь может идти об удлиненном BMW X5, но, не исключено, что таким автомобилем может оказаться как раз новый X9, о котором дилеры так сильно просят баварского автопроизводителя в последние годы. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Giorgi Tedoradze
ИСТОЧНИК:BMW Blog

Читайте также:

Последние новости:

Кроссовер Mitsubishi, за которым в Азии выстраивались очереди,...

Новый DS3 станет возвращением к истокам: элегантный, спортивный...

Самый маленький рамный внедорожник Toyota будет стоить менее...

Третье поколение самой непопулярной Toyota показалось на первых...

Надежность BMW изменилась в лучшую сторону, но люди...

Рестайлинговый грузовичок Hyundai Porter засняли на эвакуаторе

Короли прожорливости: 10 самых неэкономичных японских автомобилей

Новый GR86 пойдет свои путем: сотрудничество Toyota и...

В Россию завезен самый выносливый автомобиль Honda

Новый инновационный японский скоростной поезд превзойдет все ожидания:...

Представлен новый автодом с комфортным и уютным жилым...

Mitsubishi не дают покоя лавры Toyota Hilux: его...

Какие японские автомобили самые безопасные – раскрыт список...

Уходящее поколение Toyota Hilux стало внедорожной микро-квартирой на...

5-дверный Suzuki Jimny сделали еще «внедорожнее»

Раскрыта цена на лимитированный суперпроизводительный Toyota GR Yaris

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+