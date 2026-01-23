ДомойАвтоновости сегодняНадежность BMW изменилась в лучшую сторону, но люди еще не успели это...

Надежность BMW изменилась в лучшую сторону, но люди еще не успели это заметить

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Автомобили «БМВ» перестали быть ненадежными, вот только это им не поможет

BMW B47 Diesel Motor Baukasten Vierzylinder Turbodiesel Details1 1

Одной из самых частых шуток, связанных с BMW, является история о том, что владельцы таких машин не здороваются днем, поскольку утром уже виделись в автосервисе. И это немудрено, ведь надежность автомобилей баварской марки всегда была проблемной областью.

Однако в последнее время многое в этом плане изменилось в лучшую сторону, но это вряд ли поможет «БМВ» быстро избавиться от надоедливого клише.

Негативное отношение к BMW с точки зрения надежности было во многом сформировано в конце 1990-х – начале 2000-х, когда баварский бренд активно внедрял новые технологии, использовал облегченные материалы и сложную передовую электронику.

BMW BDiesel 1 1

Вишенкой на торте стал упор на длительные интервалы обслуживания, которые были продиктованы скорее маркетингом, нежели технической реальностью.

В определенной степени имидж BMW как бренда, автомобили которого должны всегда ездить быстро, сыграл против него. Их эксплуатировали интенсивнее, чем конкурентов, что ускоряло их износ.

В итоге машины компании часто ломались и стали объектом для шуток, особенно в среде владельцев образцово надежных японских автомобилей. Однако в последнее время ситуация изменилась. 

bmw twinpower turbo 4 cylinder diesel engine 1

Когда компания перешла на двигатели B-серии оказалось, что с автомобилями BMW все не так плохо с точки зрения надежности. Причем настолько, что в общем рейтинге выносливости «Consumer Reports» теперь баварцы занимают второе место, а в сегменте премиальных брендов и вовсе первое. 

Вот только шутки вокруг ненадежности машин BMW вряд ли исчезнут из интернета. По крайней мере в обозримом будущем. 

Фото:BMW

