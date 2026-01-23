ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый грузовичок Hyundai Porter засняли на эвакуаторе

Рестайлинговый грузовичок Hyundai Porter засняли на эвакуаторе

Текст: Алиса Шашкова
Обновленный корейский малотоннажник вновь попал в объективы фотошпионов

Малотоннажный корейский грузовик Hyundai Porter появился в продаже в конце 70-х. Автомобиль быстро стал бестселлером в сегменте коммерческой транспортировки грузов и даже в определенный период сходил с конвейера российского завода ТагАЗ.

Сейчас корейцы работают над обновлением актуального, пятого по счету поколения модели Porter 2. Накануне ее в очередной раз засняли на дорогах, но не на своих колесах, а на эвакуаторе, который вез машину в неизвестном направлении.

Рестайлинговый «Портер 2», судя по сделанным очевидцами снимкам, отличится от предшественника совершенно другой компоновкой.

Машина получит полукапотную конструкцию, которая направлена на повышение безопасности, а также полностью поменяет дизайн.

Ожидается, что снаружи новый Porter 2 будет частично похож на минивэн Staria. На снимках можно заметить, что машине достанутся колесные диски с зубчатым рисунком и, вероятно, совершенно новые фары. 

Интерьер может претерпеть значительные изменения. Хотя точные детали пока не подтверждены, внутри машины должна расположиться мультимедийная система с большим сенсорным экраном (Pleos Connect).

Мультимедийная система Hyundai Pleos Connect

Как пишут корейские СМИ, предлагать реформенный Porter 2 будут в двух конфигурациях: с задним приводом и полным. Первая получит увеличенную грузоподъемность. 

Набор силовых агрегатов, скорее всего, останется прежним: 2,5-литровый турбомотор, работающий на сжиженном газе, мощностью 159 лошадиных сил, но в будущем его может дополнить электрифицированная установка.

Презентация обновленного Hyundai Porter 2 должна состояться не раньше второй половины этого года. 

Фото:Healer TV

