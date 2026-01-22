5-дверный Suzuki Jimny сделали еще «внедорожнее»

На Токийском автосалоне 2026 года была анонсировала особая модификация пятидверного внедорожника Suzuki Jimny Nomade, который возвращается в продажу в Японии после годового отсутствия.

Доработками машины занималась компания Сar Style, придумавшая для «Джимни» ряд изменений, улучшающих не только его внешний вид, но и уровень проходимости на бездорожье.

Suzuki Jimny Nomade c тюнинг-китом Racey от Car Style

Комплект, получивший название «Racey», включает в себя стальной высокий передний бампер с двумя светодиодами, улучшающий углы въезда и съезда машины, спортивную решетку радиатора, специальную накладку на заднюю дверь без стеклоочистителей, а также трубчатые боковые подножки.

В бампер встроена лебедка, а дорожный просвет увеличен. Дополнительные доработки машины включают в себя расширенные колесные арки и специальные внедорожные колеса, обутые в «зубастые» покрышки Toyo Open Country R/T, новый задний бампер с защитой от повреждений и особые патрубки выхлопа.

Suzuki Jimny Nomade c тюнинг-китом Racey от Car Style

Еще одним бросающимся отличием модернизированного 5-дверного Suzuki Jimny от обычного является отсутствие на его крышке багажника запасного колеса.

В агрегатную часть внедорожника тюнеры из Car Style не вмешивались, поэтому машина будет комплектоваться заводским атмосферным бензиновым мотором K15B на 102 лошадиные силы, работающим как в паре с 5-скоростной МКПП, так и классическим четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода.