Раскрыта цена на лимитированный суперпроизводительный Toyota GR Yaris

На автосалоне в Токио в начале этого года Toyota представила новый особый хэтчбек GR Yaris Morizo RR. Машина разрабатывалась с оглядкой на информацию, полученную компанией в гонке на выносливость на Нюрбургринге 2025 года.

Как сообщает японская пресса, на родине этой модели продажи стартуют уже в апреле этого года. Право на покупку автомобилей в количестве всего 100 штук разыграют в лотерее, заявки на которые появятся в фирменном приложении Toyota GR App.

Toyota GR Yaris Morizo RR

Стоимость каждого экземпляра специального GR Yaris Morizo RR составит в Японии около 8 миллионов иен (3 миллиона 900 тысяч рублей).

Напомним, особая суперпроизводительная версия популярного хэтчбека Toyota выделяется особым цветом «гравийный хаки», передним спойлером, боковыми юбками и капотом, изготовленным из карбона.

Интерьер Toyota GR Yaris Morizo RR

Для нее также доступно заднее антикрыло из углеволокна, обеспечивающее высокий уровень прижимной силы, желтые тормозные суппорты и специальная отделка салона.

В арсенал GR Yaris Morizo RR входит специальный режим работы полного привода, который оптимально распределяет крутящий момент между осями, а также перенастроенная подвеска.

Автомобиль приводится в движение 1,6-литровым 3-цилиндровым турбомотором на 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.