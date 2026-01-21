Новый Volkswagen ID.Tiguan показан на первых изображениях

Через пару месяцев Volkswagen обновит свой электрический кроссовер ID.4, который пользуется огромным спросом в Европе, уступая там только Tesla Model Y.

Важная для немецкого автопроизводителя модель переживет масштабный рестайлинг в середине жизненного цикла, который, судя по всему, будет направлен на устранение основных недостатков такого вида техники: увеличение запаса хода и сокращение времени зарядки.

Как можно заметить по первым рендерам реформенного ID.4, опубликованным французским журналом «Auto Moto», машина получит полностью переработанные кузовные панели, а также другие бамперы, фары и колесные арки.

Volkswagen ID.Tiguan/ID.4 (неофициальный рендер)

По слухам, чтобы сделать автомобиль еще популярнее в Volkswagen рассматривают вариант сменить его название на ID.Tiguan.

Насколько большими окажутся улучшения с точки зрения дальнобойности и скорости зарядки аккумулятора пока сказать сложно.

Официальная презентация нового Volkswagen ID.4 должна состояться ориентировочно до лета 2026 года, а продажи машины стартуют во второй половине года.

Что касается порядка цен, то общее снижение стоимости электромобилей может сохранить прайс на эту доработанную модель в Европе в пределах 41 тысячи 500 евро (примерно 3,8-миллиона рублей по текущему курсу).