У маленького бюджетного SUV Toyota будет «подогретая» версия

Кроссовер Toyota Raize продается на мировых рынках с 2019 года. Одно время такие машины активно ввозились даже в Россию (в 2022-2023 годах) с использованием серого импорта, но в последнее время их поставки в страну подсократились.

Основными местами сбыта этой модели являются страны Юго-Восточной Азии, где недавно анонсировали появление особого варианта этого SUV.

Индонезийский офис «Тойоты» выложил на страницах своих соцсетей изображения специальной модификации Toyota Raize, получившей приставку к названию GR Sport.

Заводской комплект доработок представляет собой модернизацию, направленную на изменение дизайна экстерьера и интерьера маленького бюджетного японского «паркетника».

Основные перемены, которые ждут Raize в варианте GR Sport, затрагивают его аэродинамические элементы.

Дизайн переднего и заднего бамперов будут переработаны, что придаст машине более объемный и выразительный вид.

Задний бампер также имеет диффузорную конструкцию, а агрессивность его профиля подчеркивается особыми 17-дюймовыми колесными дисками и спортивными боковыми наклейками.

Внутри кроссовер почти не отличается от простого. А техническая сторона и вовсе осталась без каких-либо изменений. Машину продолжат комплектовать даже в варианте GR Sport литровым турбомотором мощностью 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента.

Несмотря на то, что «паркетник» еще не поступил в продажу, цена на него в Индонезии уже объявлена. Стоимость машины сбудет начинаться от 292 миллионов 100 тысяч местных рупий (примерно 1,3-миллиона рублей).