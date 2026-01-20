Маленький бюджетный минивэн Toyota обновится в октябре: расход топлива упадет до 3,3-литров

Toyota планирует масштабную модернизацию своего бюджетного компактвэна Roomy. Реформенный автомобиль должен был дебютировать еще несколько лет назад, но проблемы Daihatsu с сертификацией ее машин отложили премьеру нового «Руми» на более долгий срок.

По новой информации, раскрытой японскими СМИ, для обновленного Toyota Roomy определили дату официальной презентации. Ожидается, что она состоится в октябре этого года.

Модернизированный компактвэн обещает заметно преобразиться снаружи и внутри, а также поменять свое техническое оснащение.

Toyota Roomy (рендер)

Переделанный Roomy должен приобрести новые уникальные фары, выполненные в форме бумерангов, которые будут сочетаться с более широкой решеткой радиатора. Кузов получит более выразительные линии, а арки примерят квадратную форму, добавив профилю брутальности.

В салоне обновленного Roomy ждут появления 10,5-дюймового дисплея мультимедийной системы, поддерживающей интерфейсы Apple CarPlay, а также приборной панели диагональю на 7- и 12,3-дюйма.

Интерьер актуального Toyota Roomy

Что касается силовой установки, то японские инсайдеры ждут от реформенного бюджетника «Тойоты» новой гибридной системы e-Smart с ДВС и двумя электромоторами, использующимися в качестве основной движущей силы. Двигатель внутреннего сгорания в этом тандеме будет выполнять роль исключительно генератора.

Максимальная отдача этой связки может составить примерно 106 лошадиных сил, а средний расход топлива сократится до 3,3-литров на каждые 100 км.