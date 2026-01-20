На продажу выставили подготовленный к бездорожью Toyota 4Runner известной голливудской звезды

Как правило звезды Голливуда первой величины передвигаются на шикарных седанах или роскошных внедорожниках. Но известный актер Юэн Макгрегор («Звездные войны»), похоже, не большой фанат Bentley или Cadillac. Вместо машин этих компаний шотландец на протяжении нескольких лет предпочитал Toyota.

Недавно один из таких автомобилей выставили на продажу на сайте «Bring a Trailer». Это внедорожник Toyota 4Runner TRD Off-Road Premium, который был во владении Макгрегора с 2018 по 2025 год. И, судя по пробегу, машина явно не стояла все это время в гараже, ведь актер успел накатать на ней 42 тысячи 472 мили (почти 70 тысяч км).

Фото: Bring a Trailer

Внедорожник оснащен 4-литровым двигателем V6 с турбонаддувом Magnuson. Привод машины – полный с блокировкой заднего дифференциала.

Автомобиль окрашен в белый цвет и обладает модернизированными бамперами от сторонних производителей, а также светодиодной балкой Rigid, защитой решетки радиатора, шноркелем и тентом ARB. Кроме того, у машины есть лебедка и защитные пороги.

Фото: Bring a Trailer

Внедорожник оснащен 17-дюймовыми колесами, обутыми во внедорожные покрышки BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. В откидной раме размещены «запаска», канистры, домкрат и встроенный столик.

От простого 4Runner машина, которой ранее владел актер, отличается в том числе увеличенным дорожным просветом, реализованный за счет лифта Icon Vehicle Dynamics Stage 5.

Фото: Bring a Trailer

Судя по фотографиям, внедорожник находится не в идеальном внешнем состоянии. На его кузове есть несколько царапин и вмятин, а также следы ремонта бампера.

Торги за машину продолжаются. На данный момент крайней ставкой за покупку этого внедорожника является сумма в 55 тысяч долларов (4,3-миллиона рублей).