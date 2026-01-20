Еще один аналог Largus: Dacia готовит новый вместительный автомобиль

ДомойАвтоновости сегодняЕще один аналог Largus: Dacia готовит новый вместительный автомобиль

Текст: Михаил Романченко
В продажу готовится выйти еще один 7-местный универсал от суббренда Renault

Копия Dacia Spacer ex C Neo 2026 1

Много лет назад компания Dacia, входящая в состав Renault, выпускала модель Logan MCV. Впоследствии в России ее трансформировали в Lada Largus, но в Европе MCV уже давно снята с конвейера. Но Dacia продолжает разрабатывать подобные автомобили. 

Сейчас в его линейке есть универсал Jogger, а вскоре появится еще один представитель этого класса, который, как ожидается, получит имя Spacer.

Премьеру машины ждут ко второй половине 2026 года (вероятно летом или осенью). Прототипы таких автомобилей уже выехали на тесты и сейчас проходят доводочные испытания.

Dacia Spacer ex C Neo 2026
Рендер нового универсала Dacia Spacer

Главный вопрос в этом проекте состоял в том, зачем вкладываться в большой универсал, есть в модельной линейке Dacia уже есть подобный автомобиль Jogger. Ответ прост: румынский суббренд делит эти модели на совершенно разные категории, ориентированные для разных групп покупателей. 

Ожидается, что универсал Spacer войдет в сегмент машин С-класса, тогда как Jogger сейчас является представителем сегмента B/C.

Прототип нового универсала Dacia Spacer

Длина автомобиля должна составить 4,6-метра, а в качестве конкурентов для него могут выступить такие модели как Skoda Octavia Combi, Seat Leon ST и Peugeot 308 SW.

В качестве платформы будет вновь задействована архитектура CMF-B. Внутри расположится до семи посадочных мест, а багажник составит от 600 до 650-литров. 

Фото:MotorsActu, соцсети

