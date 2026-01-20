В России начали продавать автомобиль, который считают лучшим в Японии

В Японии ежегодно выбирают победителя премии Japan car of the Year. В прошлом году жюри назвало лучшим автомобилем 2025/2026 годов Subaru Forester нового, шестого по счету поколения. А теперь такие кроссоверы начали продавать и на российском авторынке.

Как удалось выяснить «Daily-Motor» при анализе объявлений на популярных отечественных площадках, предлагающих новые и подержанные автомобили, приобрести новые «Форестеры» (кузов SL) можно в трех городах России: Москве, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Кирове.

Subaru Forester 2026

Речь идет о разных вариантах этого кроссовера и разных комплектациях. Для покупателей доступны как машины с 2-литровым бензиновым оппозитным мотором на 136 лошадиных сил, так и с 2,5-литровым агрегатом на 180 л.с. Ассистирует обоим фирменный «субаровский» вариатор. Привод – постоянный полный.

В конкурсе лучших автомобилей (JCOTY-2025/2026) Subaru Forester этого поколения заработал 1149 баллов, опередив Honda Prelude, набравшую 1076 баллов и Toyota Crown Estate (654 балла).

Subaru Forester 2026

Порядок цен на новые «Форестеры» в России сейчас выглядит следующим образом. Базовые версии этого кроссовера оцениваются дилерами в 4 миллиона 300 тысяч рублей, в то время как наиболее продвинутые и дорогие доходят по стоимости до 7 миллионов 350 тысяч рублей соответственно.