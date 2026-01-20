ДомойАвтоновости сегодняВ России начали продавать автомобиль, который считают лучшим в Японии

В России начали продавать автомобиль, который считают лучшим в Японии

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Стартовали продажи в РФ шестого поколения Subaru Forester

4406740 1

В Японии ежегодно выбирают победителя премии Japan car of the Year. В прошлом году жюри назвало лучшим автомобилем 2025/2026 годов Subaru Forester нового, шестого по счету поколения. А теперь такие кроссоверы начали продавать и на российском авторынке.

Как удалось выяснить «Daily-Motor» при анализе объявлений на популярных отечественных площадках, предлагающих новые и подержанные автомобили, приобрести новые «Форестеры» (кузов SL) можно в трех городах России: Москве, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Кирове.

2025 subaru foresterhybrid 02 1 758678
Subaru Forester 2026

Речь идет о разных вариантах этого кроссовера и разных комплектациях. Для покупателей доступны как машины с 2-литровым бензиновым оппозитным мотором на 136 лошадиных сил, так и с 2,5-литровым агрегатом на 180 л.с. Ассистирует обоим фирменный «субаровский» вариатор. Привод – постоянный полный.

В конкурсе лучших автомобилей (JCOTY-2025/2026) Subaru Forester этого поколения заработал 1149 баллов, опередив Honda Prelude, набравшую 1076 баллов и Toyota Crown Estate (654 балла).

2026 subaru forester hybrid
Subaru Forester 2026

Порядок цен на новые «Форестеры» в России сейчас выглядит следующим образом. Базовые версии этого кроссовера оцениваются дилерами в 4 миллиона 300 тысяч рублей, в то время как наиболее продвинутые и дорогие доходят по стоимости до 7 миллионов 350 тысяч рублей соответственно.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Subaru

Читайте также:

Последние новости:

Маленький бюджетный минивэн Toyota обновится в октябре: расход...

На продажу выставили подготовленный к бездорожью Toyota 4Runner...

Еще один аналог Largus: Dacia готовит новый вместительный...

Всесезонные шины, которые ценят владельцы, делает ни Goodyear...

BMW с надежностью Toyota и Lexus: раскрыт немецкий...

В интернете скрестили Tesla Cybertruck и Fiat Multipla:...

Новый купе-кроссовер Dacia C-Neo почти готов к премьере

Посвежевший Mercedes-Benz S-Class на первых изображениях показали без...

Ford Focus возвращается на спекулятивных изображениях

В Японии придумали 3-колесный автомобиль за 150 тысяч...

Крошечный полноприводный автодом на базе Suzuki Carry стоит...

Самый продаваемый седан Toyota показался в финальном рестайлинге

Suzuki Jimny улучшили до внедорожного уровня, которого у...

Из автобуса Scania в роскошный гостиничный номер на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+