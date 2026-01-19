ДомойАвтоновости сегодняBMW с надежностью Toyota и Lexus: раскрыт немецкий седан, который не ломается

BMW с надежностью Toyota и Lexus: раскрыт немецкий седан, который не ломается

Текст: Алексей Шмидт
Выяснилось, какая немецкая 4-дверка способна ездить без поломок на протяжении десятилетий

Автомобили BMW редко включают в списки самых надежных, а их похвала в первую очередь касается динамики и управляемости. Но как минимум один седан баварской марки готов поспорить в дисциплине «выносливость» даже с признанным ее лидером – Toyota.

Согласно анализу, проведенному журналом «J.D.Power», автомобилем BMW, который способен посоревноваться с «Тойотой» в надежности, является седан 5-Series 2016 года (рестайлинговый кузов F10). Машина заработала оценку 88 баллов из 100 возможных, что является высочайшим результатом.

BMW 5-Series 2016

«Пятерка» выпускается с 1972 года и в настоящее время пребывает в восьмом по счету поколении. С современными 5-Series все выглядит с точки зрения надежности также неплохо, но они очень дорогие.

Другое дело машина 2016 года, которая помимо относительно невысокой цены до сих пор остается актуальной благодаря своему элегантному внешнему виду, большому выбору двигателей и поразительной долговечности.

Шестое поколение 5-Series вышло в 2014 году, а к 2016 году баварцы успели устранить все его распространенные технические проблемы, преследовавшие ранние машины.

BMW 5-Series 2016

В результате этот автомобиль получил оценку «Отлично» (88/100) в категории «Качество и надежность» от авторитетного аналитического журнала «J.D.Power», что стало одним из самых высоких показателей для любого «БМВ» за последние пару десятилетий. 

На вторичном рынке России сейчас представлено свыше 170 предложений 5-Series этого модельного года. Цены на них стартуют от 1,5-миллионов за самые «укатанные» машины и доходят до 3 миллионов 800 тысяч рублей за самые сохранившиеся экземпляры с небольшими пробегами. 

