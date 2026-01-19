Новый купе-кроссовер Dacia C-Neo почти готов к премьере

Румынский суббренд Renault, известный как Dacia, готовит в ближайшие годы целую россыпь моделей, одной из которых должен оказаться некий купе-кроссовер. Машина позиционируется как преемник Renault Arkana, снятой с конвейера несколько лет назад и хорошо запомнившейся в России.

Накануне французский портал «Auto Plus» посветил Dacia C-Neo (неофициальное название проекта в целом) большую статью, в которой не только рассказал, чего ждать от этой машины, но и показал ее без маскировки.

C-Neo – это пока лишь кодовое обозначение всей новой линейки моделей Dacia. Учитывая, что в конкретно этом случае речь идет о кроссовере, машина будет базироваться на той же «тележке», что и модели Dacia Duster и Dacia Bigster (архитектура CMF-B).

Рендер нового кросс-купе Dacia C-Neo

Машина получит динамичный внешний вид за счет покатой линии крыши с наклоненными задними стойками.

Спереди кросс-купе может обзавестись горизонтальными фарами с лаконичными дневными ходовыми огнями, строгим бампером и крупным нижним воздухозаборником, а сзади приобрести сквозной блок фонарей с «начинкой» в виде светодиодных штрихов, оформленных в два ряда.

Рендер нового кросс-купе Dacia C-Neo

Ожидается, что длина нового купеобразного «паркетника» Dacia не превысит 4,6-метра. Таким образом машина будет соответствовать габаритам модели Bigster.

Какими двигателями собираются оснащать автомобиль пока неизвестно, но электрическая версия точно не планируется. Все потому, что платформа CMF-B попросту не поддерживает такие силовые агрегаты. Но от гибридных установок, в том числе как минимум одной подзаряжаемой, C-Neo не уйти.

Что касается порядка цен, то европейская пресса предрекает новинки Dacia минимальную стоимость около 25 тысяч евро (примерно 2,2-миллиона рублей).

Официальная премьера кросс-купе может состояться в октябре этого года на автосалоне в Париже.