Ford Focus возвращается на спекулятивных изображениях

Осенью 2025 года Ford принял решение снять с конвейера свою знаменитую модель Focus, продававшуюся на протяжении последних 27 лет.

В руководстве «Форд» поспешили заверить фанатов этой модели, что у нее будет преемник. Причем появится он в относительно ближайшее время – ориентировочно в 2027 году. А пока все пытаются предугадать, как он будет выглядеть.

Ford Focus нового поколения (рендер)

Свой вариант экстерьера абсолютно нового Ford Focus предложил цифровой дизайнер «Digimods Design», выложивший первые концепт-арты этой модели.

По задумке автомобильного художника, машина переживет значительные изменения в своем внешнем виде, поменявшись снаружи практически до неузнаваемости.

Автомобиль ждет полная переделка передней части кузова и кормы, где появятся зауженные фары, агрессивная решетка радиатора и совершенно другие задние фонари, выполненные на спортивный лад.

Ford Focus нового поколения (рендер)

Обновлению подвергнутся бампера и боковые юбки, на рендерах явно обладающие аэродинамическими элементами, а колесные диски приобретут новый внутренний рисунок.

О том, чего можно будет ждать от технической стороны нового «Фокус», сейчас остается строить лишь догадки.

Ранние сообщения в зарубежной прессе намекали на то, что продавать машину собираются исключительно в гибридной модификации и с полностью электрическим силовым агрегатом. Но насколько эти слухи имеют под собой реальную основу пока неизвестно.