ДомойАвтоновости сегодняFord Focus возвращается на спекулятивных изображениях

Ford Focus возвращается на спекулятивных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Опубликованы первые рендеры абсолютно нового Ford Focus

Снимок экрана 2026 01 19 в 15.22.43

Осенью 2025 года Ford принял решение снять с конвейера свою знаменитую модель Focus, продававшуюся на протяжении последних 27 лет. 

В руководстве «Форд» поспешили заверить фанатов этой модели, что у нее будет преемник. Причем появится он в относительно ближайшее время – ориентировочно в 2027 году. А пока все пытаются предугадать, как он будет выглядеть.

Снимок экрана 2026 01 19 в 15.23.21
Ford Focus нового поколения (рендер)

Свой вариант экстерьера абсолютно нового Ford Focus предложил цифровой дизайнер «Digimods Design», выложивший первые концепт-арты этой модели.

По задумке автомобильного художника, машина переживет значительные изменения в своем внешнем виде, поменявшись снаружи практически до неузнаваемости.

Автомобиль ждет полная переделка передней части кузова и кормы, где появятся зауженные фары, агрессивная решетка радиатора и совершенно другие задние фонари, выполненные на спортивный лад. 

Снимок экрана 2026 01 19 в 15.23.04
Ford Focus нового поколения (рендер)

Обновлению подвергнутся бампера и боковые юбки, на рендерах явно обладающие аэродинамическими элементами, а колесные диски приобретут новый внутренний рисунок.

О том, чего можно будет ждать от технической стороны нового «Фокус», сейчас остается строить лишь догадки. 

Ранние сообщения в зарубежной прессе намекали на то, что продавать машину собираются исключительно в гибридной модификации и с полностью электрическим силовым агрегатом. Но насколько эти слухи имеют под собой реальную основу пока неизвестно. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

BMW с надежностью Toyota и Lexus: раскрыт немецкий...

В интернете скрестили Tesla Cybertruck и Fiat Multipla:...

Новый купе-кроссовер Dacia C-Neo почти готов к премьере

Посвежевший Mercedes-Benz S-Class на первых изображениях показали без...

В Японии придумали 3-колесный автомобиль за 150 тысяч...

Крошечный полноприводный автодом на базе Suzuki Carry стоит...

Самый продаваемый седан Toyota показался в финальном рестайлинге

Suzuki Jimny улучшили до внедорожного уровня, которого у...

Из автобуса Scania в роскошный гостиничный номер на...

Следующее поколение Honda Civic будет не таким, как...

Японский Toyota Yaris Cross готовится к обновлению и...

Внедорожник-хит среди рыбаков и охотников последует примеру Toyota...

Представлен автодом аналог студии на колесах со спускающейся...

Олдскульный Mercedes проехал 2 миллиона км и все...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+