Крошечный полноприводный автодом на базе Suzuki Carry стоит меньше 2 миллионов рублей, но не в России

Кей-кары – популярный сегмент японского авторынка. Эти миниатюрные автомобили, длина которых не превышает 3,4-метра, пользуются на родине огромным спросом. И в исключительных случаях им удается ложиться в основу даже кемперов.

Один из таких примеров недавно появился в продаже в «Стране восходящего солнца» по цене в 3 миллиона 916 тысяч иен или менее 2 миллионов рублей.

Автодом построили на базе Suzuki Carry 4WD. За счет жилого отсека длина машины увеличилась до 3,72-метров, ширина достигла 1,79-метра, а высота – 2,51-метра. Максимальный вес кемпера оказался равен 1180 кг.

Внутри можно с удивлением обнаружить вместительное пространство, где благодаря модульной конструкции сидений можно организовывать место для бодрствования и сна.

Чтобы не зависеть от кафе по дороге, готовить еду можно прямо внутри кемпера. Для этого в его жилом отсеке предусмотрена раковина, питающаяся от баков внутри кухонного шкафа, и варочная панель.

Дополнительно для машины можно заказать биотуалет и даже ванную комнату.

Тепловой комфорт внутри гарантирует электрическая отопительная система, которой можно управлять с помощью специальной панели.

Такие автодома предлагают в Японии как в готовом виде, так и под заказ с учетом пожеланий своих покупателей.