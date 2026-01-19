ДомойАвтоновости сегодняКрошечный полноприводный автодом на базе Suzuki Carry стоит меньше 2 миллионов рублей,...

Крошечный полноприводный автодом на базе Suzuki Carry стоит меньше 2 миллионов рублей, но не в России

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

На продажу в Японии выставили мини-кемпер, построенный на базе кей-кара «Сузуки»

suzuki carry 4wd camper 9

Кей-кары – популярный сегмент японского авторынка. Эти миниатюрные автомобили, длина которых не превышает 3,4-метра, пользуются на родине огромным спросом. И в исключительных случаях им удается ложиться в основу даже кемперов.

Один из таких примеров недавно появился в продаже в «Стране восходящего солнца» по цене в 3 миллиона 916 тысяч иен или менее 2 миллионов рублей.

suzuki carry 4wd camper

Автодом построили на базе Suzuki Carry 4WD. За счет жилого отсека длина машины увеличилась до 3,72-метров, ширина достигла 1,79-метра, а высота – 2,51-метра. Максимальный вес кемпера оказался равен 1180 кг.

кемпер сузуки карри

Внутри можно с удивлением обнаружить вместительное пространство, где благодаря модульной конструкции сидений можно организовывать место для бодрствования и сна. 

Чтобы не зависеть от кафе по дороге, готовить еду можно прямо внутри кемпера. Для этого в его жилом отсеке предусмотрена раковина, питающаяся от баков внутри кухонного шкафа, и варочная панель. 

Дополнительно для машины можно заказать биотуалет и даже ванную комнату. 

suzuki carry 4wd camper 3

Тепловой комфорт внутри гарантирует электрическая отопительная система, которой можно управлять с помощью специальной панели. 

Такие автодома предлагают в Японии как в готовом виде, так и под заказ с учетом пожеланий своих покупателей.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Соцсети

Читайте также:

Последние новости:

BMW с надежностью Toyota и Lexus: раскрыт немецкий...

В интернете скрестили Tesla Cybertruck и Fiat Multipla:...

Новый купе-кроссовер Dacia C-Neo почти готов к премьере

Посвежевший Mercedes-Benz S-Class на первых изображениях показали без...

Ford Focus возвращается на спекулятивных изображениях

В Японии придумали 3-колесный автомобиль за 150 тысяч...

Самый продаваемый седан Toyota показался в финальном рестайлинге

Suzuki Jimny улучшили до внедорожного уровня, которого у...

Из автобуса Scania в роскошный гостиничный номер на...

Следующее поколение Honda Civic будет не таким, как...

Японский Toyota Yaris Cross готовится к обновлению и...

Внедорожник-хит среди рыбаков и охотников последует примеру Toyota...

Представлен автодом аналог студии на колесах со спускающейся...

Олдскульный Mercedes проехал 2 миллиона км и все...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+