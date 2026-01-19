ДомойАвтоновости сегодняSuzuki Jimny улучшили до внедорожного уровня, которого у него никогда не существовало

Suzuki Jimny улучшили до внедорожного уровня, которого у него никогда не существовало

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Компания Delta4x4 превратила японский компактный SUV в неудержимый вездеход

suzuki jimny delta4x4 1

Suzuki Jimny уже перешел в новый модельный год, сохранив свой актуальный дизайн, механические и внедорожные качества. Но если кому-то оказывается их недостаточно, для машины придумали комплект доработок, которые превращают ее в настоящий хардкорный вездеход.

Автором этого пакета является европейская компания Delta4x4. Специально для 3-дверного «Джимни» 2026 модельного года тюнеры предусмотрели кардинальную модернизацию, напрямую влияющую на его внедорожные характеристики. 

На иллюстрации в начале этой статьи можно заметить, как «Джимни» взбирается на несколько палетов, а также рассмотреть его доработки. 

1 1 11
Suzuki Jimny с комплектом доработок Delta 4×4

В арсенал машины входит лифт подвески (+1300 евро), особые внедорожные покрышки (от 586 евро), новый силовой внедорожный передний бампер за 390 евро, дополнительная светотехника на решетке радиатора и крыше, а также лебедки.

Авторы комплекта доработок для актуального Suzuki Jimny заявляют, что все их детали соответствуют строгим европейским стандартам и в Германии легко пройдут техосмотр TÜV.

prueba suzuki jimny 2019 1
Suzuki Jimny 2026

Напомним, обычные «Сузуки Джимни» сейчас продаются с базовым полным приводом и понижающей передачей, а также системой контроля спуска с горы.

Машина построена на рамном шасси и приводится в движение за счет 1,5-литрового бензинового атмосферного двигателя, выдающего 102 лошадиные силы. Ассистирует ему 5-скоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат». 

Фото:Delta4x4

