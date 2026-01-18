Следующее поколение Honda Civic будет не таким, как нынешнее

Обновленный Honda Civic 11 поколения был представлен в середине 2024 года. Постепенно для этой модели подходит время планового перехода в свежую генерацию. И вместе с ней один из самых знаменитых автомобилей «Хонды» должен пережить существенную трансформацию. Причем как внешнюю, так и техническую.

Ожидается, что в 12-м поколении Honda Civic будет спроектирован на совершенно новой платформе и получит совсем иной дизайн.

Рендер Honda Civic 12 поколения

От внешности реформенного седана ждут совершенной новой оптики, напоминающей возрожденную модель Prelude, более спортивных бамперов, иного оформления решетки радиатора и перелицованных боковин, а также совсем другой кормы.

Что касается технической стороны, то следующий Civic будет построен на новой платформе, разработанной специально для него и других популярных моделей Honda новых генераций: от HR-V до CR-V.

«Тележка» отличится повышенной жесткостью кузова на скручивание и использованием легких технологий, а также своей модульностью.

Режим коробки передач S+Shift

Под капотом реформенного Civic может разместиться новейшая гибридная силовая установка, использующая в основе 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, сопряженный с двумя электромоторами.

Кроме того, в арсенал автомобиля войдет система переключения передач S+Shift, ранее доставшаяся новому Prelude, которая улучшает скорость работы АКПП и меняет ее настройки на спортивные.

Помимо нее покупатели нового Civic смогут рассчитывать на обновленную систему помощи водителю Honda Sensing, которая улучшит и без того высокий уровень безопасности этой модели.

Дебют нового Honda Civic ждут в ближайшие несколько лет.