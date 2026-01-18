Японский Toyota Yaris Cross готовится к обновлению и новому поколению

ДомойАвтоновости сегодняЯпонский Toyota Yaris Cross готовится к обновлению и новому поколению

Раскрыты подробности о рестайлинговой версии популярного кроссовера Toyota для Японии и о его следующей генерации

В японской спецификации кроссовер Toyota Yaris Cross дебютировал в 2020 году. Ожидается, что в ближайшее время его ждет комплексная модернизация, премьера которой запланирована на 20 февраля этого года. 

Как поменяется популярный «паркетник» с рестайлингом раскрыли японские СМИ. По информации инсайдеров, самым значительным изменением обновленного «Ярис Кросс» для родного рынка станет внедрение в салон 10,5-дюймового сенсорного экрана информационно-развлекательной системы. 

Новый 10,5-дюймовый экран мультимедийной системы в Toyota Yaris Cross

Что касается внешности, то машина отличится от предшественника затемненными накладками на зеркалах заднего вида и антенной на крыше в виде акульего плавника. 

Базовые комплектации кроссовера приобретут подогревы сидений, а в «топовой» версии GR Sport автомобилю окажется положена система очистки воздуха Nanoe X и подогрев рулевого колеса.

Рендер нового поколения Toyota Yaris Cross

Что касается Toyota Yaris Cross следующего поколения, то его премьеру ждут в 2027 году. По слухам, машина обзаведется совершенно новым дизайном экстерьера и интерьера, скопировав множество решений с концепт-кара Toyota Urban SUV, а также с актуальных Camry, Prius и RAV4. 

Рендер нового поколения Toyota Yaris Cross

Приводить в движение свежую генерацию «Ярис Кросс», вероятно, будет новый 1,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, который придет на смену нынешнему полуторалитровому 3-цилиндровому агрегату.

Двигатель окажется на 10% компактнее своего предшественника и удивит улучшенной технологией сгорания, а также сможет использоваться в составе гибридных силовых установок (мягких, классических и подключаемых).

