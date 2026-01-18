Внедорожник-хит среди рыбаков и охотников последует примеру Toyota Hilux нового поколения

ДомойАвтоновости сегодняВнедорожник-хит среди рыбаков и охотников последует примеру Toyota Hilux нового поколения

Текст: Алексей Шмидт
Рендеры новой генерации внедорожника Toyota Fortuner

После премьеры пикапа Hilux нового поколения в конце 2025 года Toyota готовится раскрыть все подробности масштабной модернизации другой своей важной рамной модели – внедорожника Fortuner.

Машина, которую ценят любители активного отдыха за отсутствие привередливости, надежность и доступную цену, готовится перейти в следующую генерацию. И, как и прежде, скопировать во многих отношениях своего родственника Toyota Hilux.

Toyota Fortuner нового поколения (рендеринг)

Визуально все указывает на то, что во внешности новый Fortuner будет черпать вдохновление со свежего «Хайлакса», получив более молодежный, но при этом брутальный вид. 

Изменения в интерьере пока держатся в секрете, но, скорее всего, в салоне реформенный внедорожник удивит переделанной передней панелью, мультимедийной системой с новым интерфейсом, цифровой комбинацией приборов и более комфортными сиденьями.

3-рядная конфигурация с внутренним пространством для семи пассажиров будет также сохранена.

Toyota Fortuner нового поколения (рендеринг)

Продавать новый Fortuner, по слухам, будут с той же мягкой гибридной силовой установкой, что и в случае с новым пикапом Hilux.

В ее основе лежит 2,8-литровый турбодизельный мотор на 204 лошадиные силы, ассистирует которому электромотор на 16 л.с. и литий-ионная батарея емкостью 0,2 кВт/ч. Электрический довесок помогает машине при разгоне и обеспечивает ей снижение расхода топлива и вредных выбросов.

Официальная презентация нового поколения Toyota Fortuner может состояться до конца этого года.

Фото:Theottle

