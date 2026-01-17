ДомойАвтоновости сегодняМеханическая коробка передач дважды спасла владелицу Kia Soul от угона машины

Механическая коробка передач дважды спасла владелицу Kia Soul от угона машины

Текст: Алиса Шашкова
Автоугонщики в США не умеют ездить на автомобилях с МКПП

Автопроизводители постепенно сокращают список предложений автомобилей с механической коробкой передач. Поэтому немудрено, что все меньше людей умеют ездить на машинах с АКПП.

По информации журнала «Jalopnik», именно это сыграло на руку американке из штата Мичиган, которая считает, что как раз механическая коробка передач в ее Kia Soul предотвратила угон ее автомобиля.  

В начале этой недели утром Лила Бернс-Вирстра обнаружила разбитое окно в своей машине и поврежденную рулевую колонку.

Kia Soul с МКПП

Обратившись к камерам соседей стало понятно, что ночью двое подростков пытались угнать ее Kia Soul, но не смогли двинуться с места из-за того, что у них не получилось разобраться с устройством МКПП в этом автомобиле. 

Что еще интереснее, в интервью местным СМИ девушка рассказала, что это же случалось с ней тремя годами ранее. Машина также была обнаружена взломанной, но в ней ничего не было украдено, а сам автомобиль стоял на том же месте на парковке, что и ранее. 

Согласно опросу, проведенному Cadillac в 2020 году, 34% американских водителей не умеют ездить на машине с механической коробкой передач.

Надо полагать, что воры, нацелившиеся на Kia Soul пострадавшей девушки из Штатов, вошли в это число. Причем, судя по всему, дважды! 

Фото:Соцсети
ИСТОЧНИК:Jalopnik

