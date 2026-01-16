«Хипстерский» минивэн за небольшие деньги может выйти в продажу уже в 2027 году

На автосалоне в Брюсселе прошлого года Dacia произвела фурор, показав новый нетривиальный концепт-кар Hipster. Машина представляла собой нечто вроде электрического квадроцикла с закрытым кузовом и необычным внешним дизайном.

По новой информации, раскрытой европейскими автомобильными СМИ, румынский бренд всерьез рассматривает возможность запуска модели Hipster в продажу. И может объявить о своем решении в ближайшие месяцы.

Если проекту дадут «зеленый свет», то машина поступит в продажу до конца 2027 года.

Концепт-кар Dacia Hipster

Напомним, длина шоу-кара Dacia Hipster составляла 3 метра. А его ширина и высота были равны по 1,5-метра соответственно. Внутри разработчики установили четыре посадочных места, а в багажнике оставалось при этом еще 70-литров объема, который можно было увеличить до 500-литров опусканием спинок заднего дивана.

Dacia Hipster внутри

Hipster позиционировался как бюджетный автомобиль. Специально ради этого в нем отказались от классической информационно-развлекательной системы, заменив ее на особую нишу для установки личного смартфона, которая в теории должна заменять функции «мультимедийки».

Интерьер концепта Dacia Hipster

Dacia Hipster заявлен как электромобиль, поэтому приводить его в движение должны компактные электромоторы и небольшие литий-ионные батареи.

Запас хода серийного минивэна не раскрывается, но, он точно составит более 40 километров (именно столько по данным Renault во Франции проезжает большинство автомобилистов в день).

Сколько будет стоить такая машина пока сказать сложно, однако европейские инсайдеры пишут о цене около 15 тысяч евро (примерно 1,3-миллиона рублей).