В России начаты продажи минивэна с безупречной выносливостью

Текст: Алиса Шашкова
До российского рынка доехал самый надежный минивэн по версии iSeeCars

Минивэн – далеко не самый популярный в России тип автомобиля. Но это не мешает некоторым параллельным импортерам продолжать завозить в нашу страну такие машины.

Очередным пополнением рынка «серого» импорта стал минивэн, который считается самым безупречным с точки зрения надежности – Toyota Sienna.

Как сообщает авторитетный аналитический портал «iSeeCars», «Сиенны» являются наиболее выносливыми моделями в своем сегменте с оценкой долговечности в 8,1-балла из 10 возможных. Это на 0,1-бала лучше, чем в случае с мировым бестселлером Honda Odyssey и на 0,3-балла, чем в случае Kia Carnival.

Все предложения новых Toyota Sienna в России базируются во Владивостоке. Машины ввозит несколько местных компаний, специализирующихся на альтернативном импорте, через местный порт.

Во всех случаях речь идет о машинах, оснащенных гибридной силовой установкой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС. Максимальная отдача таких агрегатов равна 246 лошадиным силам. Коробка передач – «автомат». Привод – передний.

Порядок цен на новые Toyota Sienna в России сейчас выглядит следующим образом. Наиболее простые комплектации этой модели стоят у нас от 7 миллионов 900 тысяч рублей, в то время как самые «нафаршированные» могут доходить в прайсе до 9 миллионов 650 тысяч рублей. 

Фото:Toyota

