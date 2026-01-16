Известный японский компакт-кар переходит в новый модельный год: обновок будет много

Компания Toyota анонсировала скорый старт продаж обновленной версии своего бюджетного хэтчбека Yaris. Машина переходит в новый модельный год с рядом улучшений экстерьера и интерьера, а также технологического удобства.

Предзаказы на новый «Ярис» откроют в первом квартале этого года.

Реформенный Toyota Yaris должен сохранить свой актуальный внешний и внутренний дизайн, но обзавестись изюминкой в виде нового цвета кузова Celestite Grey, придающего автомобилю более стильный вид.

Toyota Yaris 2026

В базовой версии Mid+ у хэтчбека появятся 17-дюймовые легкосплавные многоспицевые колеса с серебристо-черным окрасом.

В интерьере изменения затронут спортивные тканевые сиденья, которые улучатся с точки зрения материалов, а также обзаведутся серой строчкой по центру спинок.

В арсенал стартовой комплектации 5-дверки также войдут система бесключевого доступа Smart Entry, система Start/Stop, беспроводная зарядка для смартфона и амбиентная подсветка салона.

Что касается двигателей, то капотом Yaris нового модельного года сохранит гибридные силовые установки Hybrid 115 и Hybrid 130, развивающие до 114 и 131 лошадиной силы соответственно. Помогать им, как и прежде, будет вариатор e-CVT и система переднего привода.