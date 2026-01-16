ДомойАвтоновости сегодняИзвестный японский компакт-кар переходит в новый модельный год: обновок будет много

Известный японский компакт-кар переходит в новый модельный год: обновок будет много

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Представлена реформенная версия хэтчбека Toyota Yaris

260115 30631 2 LVYge 1

Компания Toyota анонсировала скорый старт продаж обновленной версии своего бюджетного хэтчбека Yaris. Машина переходит в новый модельный год с рядом улучшений экстерьера и интерьера, а также технологического удобства.

Предзаказы на новый «Ярис» откроют в первом квартале этого года. 

Реформенный Toyota Yaris должен сохранить свой актуальный внешний и внутренний дизайн, но обзавестись изюминкой в виде нового цвета кузова Celestite Grey, придающего автомобилю более стильный вид.

260115 30631 1 iOtTp 1
Toyota Yaris 2026

В базовой версии Mid+ у хэтчбека появятся 17-дюймовые легкосплавные многоспицевые колеса с серебристо-черным окрасом. 

260115 30631 4 2rOQb 1

В интерьере изменения затронут спортивные тканевые сиденья, которые улучатся с точки зрения материалов, а также обзаведутся серой строчкой по центру спинок.

260115 30631 5 5nTj8 1

В арсенал стартовой комплектации 5-дверки также войдут система бесключевого доступа Smart Entry, система Start/Stop, беспроводная зарядка для смартфона и амбиентная подсветка салона.

260115 30631 6 mjrEp 1

Что касается двигателей, то капотом Yaris нового модельного года сохранит гибридные силовые установки Hybrid 115 и Hybrid 130, развивающие до 114 и 131 лошадиной силы соответственно. Помогать им, как и прежде, будет вариатор e-CVT и система переднего привода.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

«Хипстерский» минивэн за небольшие деньги может выйти в...

Самый большой седан BMW показался в рестайлинг-версии

В России начаты продажи минивэна с безупречной выносливостью

Микровэн начального уровня Mazda за 700 тысяч рублей...

Hyundai Sonata не узнают в новом поколении

Hyundai Palisade с высокой крышей впервые замечен в...

Культовый «заряженный» хэтчбек Suzuki: раскрыты подробности и сроки...

Редкий и особенный Mitsubishi Lancer Evolution «уйдет с...

Следующее поколение самого популярного автомобиля Южной Кореи –...

Минивэн-бестселлер Toyota переходит в новый модельный год

Новый Ford Fiesta на базе Renault – первые...

В Китае показали свой аналог немецкого «Гелика»

Новый рамный внедорожник Kia стал полицейским автомобилем в...

Самая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+