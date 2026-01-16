Hyundai Sonata не узнают в новом поколении

В середине 80-х в модельной линейке Hyundai появился седан Sonata. С тех пор эта 4-дверка пользуется высоким спросом и представляет интересы компании в конкурентном D-классе.

На данный момент в продаже предложена восьмая генерация «Сонаты», но вскоре эта модель переберется в свежее поколение, гарантирующее ей существенные сдвиги в имиджевой составляющей.

Студия-дизайна из Южной Кореи (NYMammoth) полагает, что знает как поменяется Sonata с шагом в девятую итерацию.

Hyundai Sonata нового поколения (DN9) – секулятивный рендер

По мнению независимых художников, во внешности реформенная корейская четырехдверка будет опираться на наследие модели и структурный дизайн концепт-кара N Vision 74, а также на философию дизайна Hyundai «Искусство стали».

На рендерах, опубликованных в интернете, на новой «Сонате» можно заметить более строгие линии кузова, покатый капот, прямоугольные блоки фар со встроенными LED-ДХО, под которыми располагаются пиксельные полосы указателей поворотов.

Hyundai Sonata нового поколения (DN9) – секулятивный рендер

Боковины кузова выделяются наличием новомодных потайных дверных ручек, улучшающих аэродинамику и внешний вид машины, а корма щеголяет крупным блоком фонарей с «начинкой» в виде тех же что и спереди пикселей.

Ожидается, что с переходом в девятое поколение Hyundai Sonata лишится бензиновых моторов, которые заменят на классические и подзаряжаемые гибриды. А оспортивленный вариант этой модели (N Line) и вовсе может приобрести полностью электрический силовой агрегат.

Показать реформенный корейский седан вживую обещают в конце этого – начале следующего года.