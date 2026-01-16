Hyundai Palisade с высокой крышей впервые замечен в естественной среде обитания

Кроссовер Hyundai Palisade вышел в продажу в конце 2024 года, а весной 2025-го корейский автопроизводитель представил на выставке Seoul Mobility Show его особую версию с высокой крышей.

С тех пор никаких подробностей о том, когда такие машины станут доступны для покупателей не было, но накануне корейские фотошпионы с канала «Healer TV» опубликовали фотографии «высокого» Palisade на общественных дорогах.

Машину запечатлели во время перевозки на автовозе неподалеку от Сеула. Не исключено, что автомобиль везли к одному из местных дилеров.

Hyundai Palisade с высокой крышей (версия High Roof)

Напомним, «высокая» версия Hyundai Palisade, названная High Roof, отличается высотой в 2-метра. Прибавка к обычной высоте кузова этого кроссовера составила 237 мм. Остальные габариты автомобиля остались неизменными.

Увеличение высоты крыши увеличивает сняряженную массу машины и сопротивление воздуха, что негативным образом сказывается на динамике, расходе топлива и посторонних шумах. Но эта опция позволяет заметно увеличить высоту потолка в салоне, расширив внутреннее пространство.

Hyundai Palisade с высокой крышей (версия High Roof)

Дополнительно в таких версиях будет предлагаться специальный экран, откидывающийся с потолка, а также набор подстаканников, которые могут охлаждаться и обогреваться в зависимости от выбранного режима.

Никаких подробностей о технических характеристиках версии Palisade High Roof пока нет. Предположительно, агрегатно такие машины будут предлагаться со стандартными для этой модели 2,5-литровыми бензиновыми турбомоторами и турбогибридами.

Цены на простые «Палисейды» в Южной Корее сейчас начинаются от 43 миллионов 830 тысяч вон (2,3-миллиона рублей).