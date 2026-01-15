ДомойАвтоновости сегодняСледующее поколение самого популярного автомобиля Южной Кореи – первые изображения

Следующее поколение самого популярного автомобиля Южной Кореи – первые изображения

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

В интернете появились рендеры и подробности о новом поколении кроссовера Kia Sorento

1 5

В 2020-м году Kia представила актуальное на сегодняшний день поколение кроссовера Sorento. Тремя годами спустя этот «паркетник» пережил рестайлинг, а теперь подходит черед для его еще более масштабной модернизации и перехода в новую генерацию.

Sorento – самый продаваемый автомобиль Южной Кореи. За прошлый год местные дилеры продали более 100 тысяч таких машин, поэтому Kia относится к изменениям в этой модели максимально осторожно.

Несмотря на это, машину в любом случае ждут крупные перемены как с точки зрения внешнего облика, так и механической составляющей.

244
Kia Sorento нового поколения (неофициальный рендер)

К примеру, дизайнеры студии «NYMammoth» полагают, что новый «Соренто» примерит более современный и агрессивный экстерьер с вертикальными кластерами фар, широкой прямоугольной решеткой радиатора, конструктивно сложными бамперами и скрытыми дверными ручками. 

Что ждет техническую сторону реформенного Sorento пока неизвестно, но, вероятно, машина расширит использование гибридных силовых установок, в том числе подключаемых бензиново-электрических агрегатов, которые станут более дальнобойными при езде только на электротяге.

Премьера нового поколения главного бестселлера Южной Кореи последних лет может состояться примерно через 1,5 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

Редкий и особенный Mitsubishi Lancer Evolution «уйдет с...

Минивэн-бестселлер Toyota переходит в новый модельный год

Новый Ford Fiesta на базе Renault – первые...

В Китае показали свой аналог немецкого «Гелика»

Новый рамный внедорожник Kia стал полицейским автомобилем в...

Самая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом...

Представлен внедорожный кемпер с планировкой продуманной и уютной...

Популярный японский кроссовер проехал за 7 лет полмиллиона...

Один из редчайших «Гелендвагенов» на планете продают за...

Toyota готовит маленькую «зажигалку» за небольшие деньги

Новейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него...

Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится...

В России начали продавать самый надежный гибридный кроссовер...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+