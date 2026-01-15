Следующее поколение самого популярного автомобиля Южной Кореи – первые изображения

В 2020-м году Kia представила актуальное на сегодняшний день поколение кроссовера Sorento. Тремя годами спустя этот «паркетник» пережил рестайлинг, а теперь подходит черед для его еще более масштабной модернизации и перехода в новую генерацию.

Sorento – самый продаваемый автомобиль Южной Кореи. За прошлый год местные дилеры продали более 100 тысяч таких машин, поэтому Kia относится к изменениям в этой модели максимально осторожно.

Несмотря на это, машину в любом случае ждут крупные перемены как с точки зрения внешнего облика, так и механической составляющей.

Kia Sorento нового поколения (неофициальный рендер)

К примеру, дизайнеры студии «NYMammoth» полагают, что новый «Соренто» примерит более современный и агрессивный экстерьер с вертикальными кластерами фар, широкой прямоугольной решеткой радиатора, конструктивно сложными бамперами и скрытыми дверными ручками.

Что ждет техническую сторону реформенного Sorento пока неизвестно, но, вероятно, машина расширит использование гибридных силовых установок, в том числе подключаемых бензиново-электрических агрегатов, которые станут более дальнобойными при езде только на электротяге.

Премьера нового поколения главного бестселлера Южной Кореи последних лет может состояться примерно через 1,5 года.