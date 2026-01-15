Новый Ford Fiesta на базе Renault – первые изображения

В прошлом году стало известно, что Ford ищет возможность начать быстрый выпуск нескольких электрокаров. Первым из них должен стать батарейный хэтчбек Fiesta, который в 2023 году сняли с конвейера в ДВС-версии.

Возродить эту модель, по слухам, «фордовцы» планируют совместными усилиями с Renault. Более того, ее выпуск наладят на заводе французской марки в Северной Франции, а для в качестве основы для автомобиля задействуют платформу Renault Ampr, лежащую в основе актуального Renault 5.

Цифровой дизайнер «Theottle» полагает, что знает как будет выглядеть новый Ford Fiesta, построенный на базе «Рено». Независимый художник поделился рендерами такого автомобиля и подозревает, что новому батарейному хэтчбеку Ford будет положена заметным образом измененная внешность в сравнении с его родственником Renault 5.

Ford Fiesta нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что в дизайне машины будут использоваться осовремененные элементы классической модели Ford Capri, а футуристичному стилю предстоит сочетаться с ретро-мотивами.

От Renault 5 новый Ford Fiesta отличится совершенно иным оформлением передней части кузова с другими фарами и бампером и даже отличными от родственника крыльями.

Сзади машине достанется широкий блок задних фонарей с необычным двухуровневым светодиодным внутренним рисунком и модернизированный бампер.

Как и в случае с Renault 5, задние дверные ручки в новом Ford Fiesta, будут интегрированы в задние стойки кузова, а боковины получат пластиковую накладку для защиты от царапин.

Премьера переехавшей на электротягу «Фиесты» должна состояться в начале 2028 года.