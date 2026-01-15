ДомойАвтоновости сегодняНовый Ford Fiesta на базе Renault – первые изображения

Новый Ford Fiesta на базе Renault – первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

В Сети показали, как может выглядеть возрожденный компакт Ford Fiesta

форд фиеста 2028

В прошлом году стало известно, что Ford ищет возможность начать быстрый выпуск нескольких электрокаров. Первым из них должен стать батарейный хэтчбек Fiesta, который в 2023 году сняли с конвейера в ДВС-версии.

Возродить эту модель, по слухам, «фордовцы» планируют совместными усилиями с Renault. Более того, ее выпуск наладят на заводе французской марки в Северной Франции, а для в качестве основы для автомобиля задействуют платформу Renault Ampr, лежащую в основе актуального Renault 5.

Цифровой дизайнер «Theottle» полагает, что знает как будет выглядеть новый Ford Fiesta, построенный на базе «Рено». Независимый художник поделился рендерами такого автомобиля и подозревает, что новому батарейному хэтчбеку Ford будет положена заметным образом измененная внешность в сравнении с его родственником Renault 5.

Снимок экрана 2026 01 15 в 11.16.03
Ford Fiesta нового поколения (спекулятивный рендер)

Ожидается, что в дизайне машины будут использоваться осовремененные элементы классической модели Ford Capri, а футуристичному стилю предстоит сочетаться с ретро-мотивами.

От Renault 5 новый Ford Fiesta отличится совершенно иным оформлением передней части кузова с другими фарами и бампером и даже отличными от родственника крыльями.

Снимок экрана 2026 01 15 в 11.16.14
Ford Fiesta нового поколения (спекулятивный рендер)

Сзади машине достанется широкий блок задних фонарей с необычным двухуровневым светодиодным внутренним рисунком и модернизированный бампер. 

Как и в случае с Renault 5, задние дверные ручки в новом Ford Fiesta, будут интегрированы в задние стойки кузова, а боковины получат пластиковую накладку для защиты от царапин.

Премьера переехавшей на электротягу «Фиесты» должна состояться в начале 2028 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Theottle/YouTube

Читайте также:

Последние новости:

Редкий и особенный Mitsubishi Lancer Evolution «уйдет с...

Следующее поколение самого популярного автомобиля Южной Кореи –...

Минивэн-бестселлер Toyota переходит в новый модельный год

В Китае показали свой аналог немецкого «Гелика»

Новый рамный внедорожник Kia стал полицейским автомобилем в...

Самая маленькая и дешевая Mazda показалась в новом...

Представлен внедорожный кемпер с планировкой продуманной и уютной...

Популярный японский кроссовер проехал за 7 лет полмиллиона...

Один из редчайших «Гелендвагенов» на планете продают за...

Toyota готовит маленькую «зажигалку» за небольшие деньги

Новейший гиперкар Bugatti тестируют в чуждой для него...

Mitsubishi готовит новый «внедорожный» Outlander 

Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится...

В России начали продавать самый надежный гибридный кроссовер...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+