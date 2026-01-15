ДомойАвтоновости сегодняНовый рамный внедорожник Kia стал полицейским автомобилем в Австралии

Новый рамный внедорожник Kia стал полицейским автомобилем в Австралии

Текст: Михаил Романченко
Kia Tasman для австралийской полиции показан на первых фото

Рамный внедорожный пикап Kia Tasman вышел в продажу в прошлом году, но пока у машины не получается добиться того успеха, на который рассчитывал автопроизводитель.

Основным рынком сбыта для корейского утилитарника является Австралия, где дела «Тасмана» идут ни шатко, ни валко.

Зато на машину начали обращать внимание в местных органах правопорядка. Недавно несколько экземпляров Kia Tasman закупили полицейские «Северной территории».

Полицейская версия пикапа Kia Tasman в Австралии

Речь идет о трех пикапах «Тасман» – с задним приводом и двойной кабиной, а также двух полноприводных с двойной кабиной. Все машины будут использоваться для выполнения служебных обязанностей и транспортных задач.

Ранее на всей «Северной территории» в Австралии полицейские из пикапов ездили исключительно на Toyota Hilux и Ford Ranger, но теперь в их автопарк войдет корейский Kia Tasman.

Машины заметно отличаются от тех, что продаются в местных дилерских центрах. Полицейские «Тасманы» обладают специальной ливреей с клетчатыми полосами и надписями «Police», а также особым оснащением. 

Таким автомобилям положены силовые бамперы, «люстра» на крыше и дополнительное внутреннее оборудование, в которое входят рации, громкоговорители, аптечки первой медицинской помощи и другие необходимые полицейские атрибуты.

Фото:Drive

