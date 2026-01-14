Популярный японский кроссовер проехал за 7 лет полмиллиона километров

Машины Subaru известны в автомобильных кругах большим количеством поклонников, многие из которых не расстаются с ними на протяжении многих лет. Более того, порой им удается накатывать внушительные пробеги.

Одним из таких фанатов «Субару» оказалась девушка из США, которая недавно показала в известной соцсети пробег своего автомобиля.

Если верить этому видео, ее кроссовер Outback 2019 года выпуска проехал 309 тысяч 366 миль или почти 500 тысяч км.

По словам владелицы Subaru, который всего за 7 лет накатал полмиллиона километров, машина находится в хорошем состоянии и до сих пор исправно работает.

За эти годы и накатанный километраж ей не пришлось ничего ремонтировать в моторном отсеке. Единственное, что она делала, регулярно проходила ТО: меняла свечи, ремни и моторное масло. А от генератора до помпы – все по-прежнему остается заводским.

А вот с трансмиссией машины ей не так повезло, как с ДВС. По словам обладательницы высокопробежного Outback, ей пришлось дважды сменить трансмиссию в своем кроссовере даже несмотря на то, что каждые 30 тысяч миль (48 тысяч км) она заливала в нее новую рабочую жидкость, сливая старую.

Кроме того, по ее словам, на данный момент она заменила практически все элементы родной подвески машины, за исключением рулевого наконечника с пассажирской стороны и пары других деталей.

Но она уточнила, что это может быть связано с тем, что в дальних поездках по Штатам ей часто приходится ездить по разбитым и проселочным дорогам.