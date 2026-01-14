Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится на новом рынке сбыта

Компания Hyundai разрабатывает новое поколение субкомпактного кроссовера Bayon. Подробностей о нем пока крайне мало, но накануне стало известно, что машина с этим названием может появиться на латиноамериканском авторынке. Проект позиционируется как преемник местного кроссовера HB20, построенного на платформе Solaris.

Пока непонятно, будут ли новый «глобальный» Bayon и его вариант для Южной Америки пересекаться, но от последнего, судя по первым рендерам, ждут совершенно нового дизайна.

Рендер нового Hyundai Bayon для Латинской Америки

Кроссовер может приобрести футуристичный внешний вид, напоминающий современные электромобили, получив узкую полосу светодиодных дневных ходовых огней под капотом, небольшие блоки фар и широкую решетку радиатора, объединенную с нижним воздухозаборником в бампере.

Машина также должна примерить крупные пластиковые накладки на колесных арках и дверях, а сзади получить горизонтальный узкий блок светодиодных фонарей.

Рендер нового Hyundai Bayon для Латинской Америки

Если опираться на информацию о новом Bayon, пришедшую из Латинской Америки, длина машины составит 4,2-метра, а расстояние между ее осями будет равно 2,6-метрам.

Под капотом кроссовера может разместиться литровый бензиновый мотор Turbo Flex с прямым впрыском топлива, но не исключен вариант с мягко-гибридной силовой установкой.

Помимо простой версии новый Bayon для Южной Америки получит «оспортивленную» модификацию N-Line, отличающуюся более агрессивными элементами внешнего декора.

Премьера кроссовера должна состояться в 2027 году.