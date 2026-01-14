Hyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится на новом рынке сбыта

ДомойАвтоновости сегодняHyundai Bayon скоро изменится до неузнаваемости и появится на новом рынке сбыта

В Южной Америке анонсировали появление кроссовера Hyundai Bayon

SnapInsta.to 610750532 18554646106012428 7637610854081463386 n 1 1

Компания Hyundai разрабатывает новое поколение субкомпактного кроссовера Bayon. Подробностей о нем пока крайне мало, но накануне стало известно, что машина с этим названием может появиться на латиноамериканском авторынке. Проект позиционируется как преемник местного кроссовера HB20, построенного на платформе Solaris.

Пока непонятно, будут ли новый «глобальный» Bayon и его вариант для Южной Америки пересекаться, но от последнего, судя по первым рендерам, ждут совершенно нового дизайна.

SnapInsta.to 610750532 18554646106012428 7637610854081463386 n 2
Рендер нового Hyundai Bayon для Латинской Америки

Кроссовер может приобрести футуристичный внешний вид, напоминающий современные электромобили, получив узкую полосу светодиодных дневных ходовых огней под капотом, небольшие блоки фар и широкую решетку радиатора, объединенную с нижним воздухозаборником в бампере. 

Машина также должна примерить крупные пластиковые накладки на колесных арках и дверях, а сзади получить горизонтальный узкий блок светодиодных фонарей. 

SnapInsta.to 611253726 18554646094012428 4692563230103439781 n 1
Рендер нового Hyundai Bayon для Латинской Америки

Если опираться на информацию о новом Bayon, пришедшую из Латинской Америки, длина машины составит 4,2-метра, а расстояние между ее осями будет равно 2,6-метрам. 

Под капотом кроссовера может разместиться литровый бензиновый мотор Turbo Flex с прямым впрыском топлива, но не исключен вариант с мягко-гибридной силовой установкой.

Помимо простой версии новый Bayon для Южной Америки получит «оспортивленную» модификацию N-Line, отличающуюся более агрессивными элементами внешнего декора. 

Премьера кроссовера должна состояться в 2027 году.

Фото:AutoEsporte

