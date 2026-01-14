ДомойАвтоновости сегодняИзвестный минивэн Nissan обновился и получил необычную кемпер-версию

Известный минивэн Nissan обновился и получил необычную кемпер-версию

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения

Рестайлинговый Nissan Serena научили превращаться в аскетичный автодом

В прошлом году состоялась официальная премьера рестайлинговой версии минивэна Nissan Serena. Автомобиль удивил новыми визуальными улучшениями и модернизированным внутренним оснащением. Машину оценили на японском рынке минимум в 3 миллиона 572 тысячи 800 иен (около 1,8-миллиона рублей).

А теперь стало известно о том, что продавать реформенную «Серену» собираются еще и в особой кемпер-модификации – Multi Box.

Рестайлинговый минивэн Nissan Serena

Новое исполнение Serena будет обладать 5-местной конфигурацией кресел в салоне, а пространство третьего ряда окажется занято большим отсеком для хранения, которое можно трансформировать в импровизированную скамью или столик для для приема пищи. 

Версия Nissan Serena Multi Box

Отсек оснащен внутренними перегородками для удобной организации и безопасного хранения внутри всего, что необходимо в поездках. А в сложенном виде, если положить на эту систему водонепроницаемый матрас, можно организовать хоть и компактное и вряд ли очень удобное по размеру, но все же место для отдыха. 

Что касается силовых агрегатов, то Serena Multi Box будет продаваться с двумя вариантами двигателей: 2-литровым бензиновым «атмосферником» и 1,4-литровым гибридом e-Power. Мощность первого составит 150 лошадиных сил, а второго 163 «силы» соответственно. Средний расход топлива последнего будет равен 4,8-литрам бензина на 100 км.

В продажу в Японии как обновленный Nissan Serena, так и его модификация Multi Box поступят в ближайшее время. 

Фото:Nissan

