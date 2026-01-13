Популярный универсал Subaru вот-вот предстанет в совершенно новом виде

Универсал Levorg от Subaru малоизвестен за пределами Японии, но на родном для себя рынке пользуется неплохим спросом. Осенью этого года популярная модель должна претерпеть масштабную модернизацию, которая поменяет ее почти до неузнаваемости как внешне, так и технически.

Если верить свежим утечкам в японской прессе, рестайлинговый Levorg окажется крупнее своей актуальной версии. Длина машины составит 4,8-метра, ширина превысит 1,8-метра, а высота будет равна 1,5-метрам. Новые пропорции должны сделать кузов универсала более спортивным, а сам автомобиль более маневренным.

Subaru Levorg нового поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что реформенный «сарай» удивит совершенно новым дизайном с более выразительной передней частью кузова, узкой декоративной полосой, соединяющей фары с обеих сторон, решеткой радиатора, смещенной вниз к бамперу, а также более квадратным силуэтом и цельной конструкцией задних фонарей.

Внутри должен дебютировать более технологичный салон с 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы и 12,3-дюймовым экраном цифровой комбинации приборов.

От нового поколения Levorg ждут улучшения шумоизоляции (посторонние звуки в салоне могут снизиться на 39%), а также увеличения жесткости кузова на скручивание за счет новой технологии сварки.

Гибридная силовая установка Toyota THS

В качестве базового варианта двигателя для машины, по слухам, будет использоваться прежний 1,8-литровый турбомотор, но в более дорогих версиях Levorg приобретет гибридную систему S:HEV, разработанную Toyota. Расход топлива с ней в среднем будет равен 5-литрам на 100 км, а максимальный запас хода универсала превысит 1000 км.

Презентация новой генерации Subaru Levorg намечена на осень этого года.