ДомойАвтоновости сегодняЕще не Genesis, но уже не Hyundai: в России продают корейский седан...

Еще не Genesis, но уже не Hyundai: в России продают корейский седан D-класса

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

В продажу в РФ поступил новый седан Hyundai Mistra

hyundai mistra3 1

В линейке моделей Hyundai есть немало седанов, хорошо известных на мировом рынке. Но это не касается одного автомобиля, который выпускается корейский автопроизводителем в Китае.

Недавно эксклюзивный экземпляр такой 4-дверки добрался до России, а «Daily-Motor» выяснил, сколько он стоит.

Речь идет о седане Hyundai Mistra. Эта модель располагается в гамме «Хендэ» между автомобилями Elantra и Sonata.

hyundai mistra7 1
Hyundai Mistra 2025

Длина «Мистры» составляет 4,8-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Расстояние между осями равно 2,8-метрам. Таким образом Mistra крупнее «Элантры», но не дотягивает по габаритам до «Сонаты» и более премиальных моделей Genesis. 

hyundai mistra4 1
Интерьер Hyundai Mistra 2025

В Россию экземпляр новой «Мистры» 2025 года выпуска без пробега ввезли по схеме «серого» импорта. Машина оборудована 1,8-литровым бензиновым атмосферным двигателем, развивающим 143 лошадиные силы. Ассистентом для ДВС выступает вариатор. Комплектация – базовая. Привод – только передний.

hyundai mistra2 1
Hyundai Mistra 2025

Выставленный на продажу на одном популярном в России классифайде автомобиль оценен его нынешним владельцем – компанией, специализирующейся на альтернативном импорте, в 2 миллиона 148 тысяч рублей. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai

Читайте также:

Последние новости:

Самый надежный 3-рядный кроссовер делает не Honda и...

Honda готовит совершенно новый Civic – подробности и...

Выяснилось, сколько бензина ест новый Toyota RAV4 на...

Обновленный роскошный седан Hyundai Grandeur показан на рендерах

Корейский премиум-седан, конкурирующий с Audi, BMW и Mercedes,...

Самым долговечным SUV Toyota оказался не Highlander и...

Что стало с Ferrari, проехавшим 1,5 млн километров

Автомобиль, разрушивший джентльменское соглашение между японскими брендами

Маленький и дешевый «Гелендваген» показался до премьеры

Возвращение легенды: в России возобновились продажи спорткупе Toyota

Рестайлинговый кроссовер Honda CR-V: раскрыты подробности

Кроссоверы и внедорожники Lexus раскупают как горячие пирожки...

1000-сильный гиперкар Honda за 15 млн рублей все...

Самый странный автомобиль BMW в истории

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+