Еще не Genesis, но уже не Hyundai: в России продают корейский седан D-класса

В линейке моделей Hyundai есть немало седанов, хорошо известных на мировом рынке. Но это не касается одного автомобиля, который выпускается корейский автопроизводителем в Китае.

Недавно эксклюзивный экземпляр такой 4-дверки добрался до России, а «Daily-Motor» выяснил, сколько он стоит.

Речь идет о седане Hyundai Mistra. Эта модель располагается в гамме «Хендэ» между автомобилями Elantra и Sonata.

Hyundai Mistra 2025

Длина «Мистры» составляет 4,8-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,5-метра. Расстояние между осями равно 2,8-метрам. Таким образом Mistra крупнее «Элантры», но не дотягивает по габаритам до «Сонаты» и более премиальных моделей Genesis.

Интерьер Hyundai Mistra 2025

В Россию экземпляр новой «Мистры» 2025 года выпуска без пробега ввезли по схеме «серого» импорта. Машина оборудована 1,8-литровым бензиновым атмосферным двигателем, развивающим 143 лошадиные силы. Ассистентом для ДВС выступает вариатор. Комплектация – базовая. Привод – только передний.

Hyundai Mistra 2025

Выставленный на продажу на одном популярном в России классифайде автомобиль оценен его нынешним владельцем – компанией, специализирующейся на альтернативном импорте, в 2 миллиона 148 тысяч рублей.