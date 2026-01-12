ДомойАвтоновости сегодняHonda готовит совершенно новый Civic – подробности и первые изображения

Honda готовит совершенно новый Civic – подробности и первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
Появились новые сведения о 12-м поколении хитового седана Honda

redesigned honda civic sedan looks ready to cgi fight the all new sentra and next corolla 4 1

Разработка нового, 12-го по счету поколения популярного японского компактного седана Honda Civic идет полным ходом. Недавно об этом перспективном проекте выяснились свежие подробности.

Журналисты из Японии утверждают, что следующий «Сивик» будет построен на среднеразмерной платформе, которая позволит снизить вес машины примерно на 90 килограммов. Инновационная конструкция кузова обеспечит автомобилю улучшенную управляемость, а также снижение шумов и вибраций. 

redesigned honda civic sedan looks ready to cgi fight the all new sentra and next corolla 12 1
Honda Civic 12 поколения (неофициальный рендер)

Подвеска подвергнется обновлению и должна получить систему управления движением с улучшенной устойчивостью в поворотах и контролем крена. 

Что касается визуальной составляющей, то машине, скорее всего, будет положен более современный дизайн с характерными блоками фар, срисованными с нового Prelude, а также схожими спортивными бамперами и блоком задних фонарей. 

redesigned honda civic sedan looks ready to cgi fight the all new sentra and next corolla 8 1
Honda Civic 12 поколения (неофициальный рендер)

О вариантах силовых агрегатов для «двенадцатого» Civic пока можно лишь догадываться, но инсайдеры полагают, что в подкапотном пространстве этой модели «пропишется» новый 2-литровый 4-цилиндровый ДВС, работающий с электрическим довеском.

Силовая установка может оказаться на 10% экономичнее своих аналогов, а также будет обладать мощностью не менее 200 лошадиных сил. 

Такие седаны получат также систему S+Shift, которая добавляет имитацию переключения передач автоматической трансмиссией и усиленные спортивные звуки работы гибридного двигателя. 

Презентация новой генерации Honda Civic, если верить слухам, состоится в начале 2027 года. 

Фото:Digimods Design/YouTube

