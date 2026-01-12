ДомойАвтоновости сегодняОбновленный роскошный седан Hyundai Grandeur показан на рендерах

Обновленный роскошный седан Hyundai Grandeur показан на рендерах

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения

Опубликованы первые неофициальные изображения нового премиального седана Hyundai

58986 37452 127 1

Компания Hyundai готовит полномасштабное изменение своего премиального седана Grandeur. В конце прошлого года состоялся анонс рестайлинга этой 4-дверки, которая в актуальном поколении пребывает с 2022 года.

Как эта 4-дверка может поменяться с модернизацией предположила студия-дизайна «NYMammoth» из Южной Кореи. 

От реформенного Grandeur ждут перелицованной передней части кузова с более узкими горизонтальными дневными ходовыми огнями, а также основными кластерами фар ниже, кардинальным образом отличающимися от тех, что использует нынешняя версия этой модели.

58986 37455 218 1
Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Головная оптика представляет собой отдельные лампы MLA (Micro Lens Array), установленные на переделанной решетке радиатора.

58986 37453 138 1
Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Задняя часть седана может сохранить существующий дизайн, но, вероятно, сменит конструкцию фонарей. Указатели поворота, ранее располагавшиеся в нижней части бампера, переедут наверх, а боковые «поворотники» перенесут на передние крылья. 

58986 37454 210 1
Интерьер обновленного Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

В салоне реформенный Grandeur может приобрести большой центральный дисплей, который заменит два актуальных экрана на 12,3-дюйма. Мультимедийная система изменится с нынешней ccNC на более современную Pleos Connect с новым пользовательским интерфейсом, напоминающим смартфонный.

Ожидается, что силовые установки обновленного Grandeur останутся прежними. Для машины предложат 4 варианта двигателей на выбор: 2,5- и 3,5-литровые бензиновые ДВС, 3,5-литровый мотор, работающий на сжиженном газе, а также 1,6-литровый турбогибрид. Система полного привода, как и прежде, будет доступна только с самым объемным бензиновым двигателем. 

Премьера рестайлингового Hyundai Grandeur может состояться уже в первой половине 2026 года. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:NYMammoth

Читайте также:

Последние новости:

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+