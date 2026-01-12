Обновленный роскошный седан Hyundai Grandeur показан на рендерах

Компания Hyundai готовит полномасштабное изменение своего премиального седана Grandeur. В конце прошлого года состоялся анонс рестайлинга этой 4-дверки, которая в актуальном поколении пребывает с 2022 года.

Как эта 4-дверка может поменяться с модернизацией предположила студия-дизайна «NYMammoth» из Южной Кореи.

От реформенного Grandeur ждут перелицованной передней части кузова с более узкими горизонтальными дневными ходовыми огнями, а также основными кластерами фар ниже, кардинальным образом отличающимися от тех, что использует нынешняя версия этой модели.

Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Головная оптика представляет собой отдельные лампы MLA (Micro Lens Array), установленные на переделанной решетке радиатора.

Рестайлинговый Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

Задняя часть седана может сохранить существующий дизайн, но, вероятно, сменит конструкцию фонарей. Указатели поворота, ранее располагавшиеся в нижней части бампера, переедут наверх, а боковые «поворотники» перенесут на передние крылья.

Интерьер обновленного Hyundai Grandeur (неофициальный рендер)

В салоне реформенный Grandeur может приобрести большой центральный дисплей, который заменит два актуальных экрана на 12,3-дюйма. Мультимедийная система изменится с нынешней ccNC на более современную Pleos Connect с новым пользовательским интерфейсом, напоминающим смартфонный.

Ожидается, что силовые установки обновленного Grandeur останутся прежними. Для машины предложат 4 варианта двигателей на выбор: 2,5- и 3,5-литровые бензиновые ДВС, 3,5-литровый мотор, работающий на сжиженном газе, а также 1,6-литровый турбогибрид. Система полного привода, как и прежде, будет доступна только с самым объемным бензиновым двигателем.

Премьера рестайлингового Hyundai Grandeur может состояться уже в первой половине 2026 года.